Móng tay tiết lộ gì về sức khỏe?

Những thay đổi về màu sắc và hình dạng móng tay có thể tiết lộ các vấn đề từ thiếu hụt dinh dưỡng đến các bệnh lý nguy hiểm ở gan, thận, tim hay phổi.

Cơ thể thường gửi đi những tín hiệu cảnh báo sớm trước khi một căn bệnh nghiêm trọng bùng phát. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí IDOJ năm 2015 khẳng định: Móng tay chính là "cửa sổ" phản chiếu các bệnh lý hệ thống bên trong cơ thể mà chúng ta thường vô tình bỏ qua.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Rohini Patil chỉ ra 5 dấu hiệu "đọc vị" bệnh tật qua móng tay bạn cần lưu tâm:

Đốm trắng trên móng

Nhiều người trong chúng ta từng thấy những đốm trắng xuất hiện trên móng tay. Thông thường, đây chỉ là kết quả của một chấn thương nhẹ ở vùng móng. Tuy nhiên, nếu đốm hoặc vạch trắng xuất hiện thường xuyên, bác sĩ Patil cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu kẽm hoặc các vấn đề về thận.

Móng tay hình thìa (Spoon nails)

Nếu các cạnh móng tay cong ngược lên trên, tạo thành hình lòng chảo giống như một chiếc thìa, bạn cần đi khám ngay. Theo bác sĩ Patil, đây là biểu hiện điển hình liên quan đến tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, nó cũng có thể ngầm cảnh báo các rối loạn tuyến giáp hoặc vấn đề về tim mạch.

Ngón tay dùi trống. Ảnh: Wikipedia

Móng tay khum (Dùi trống)

Đây là tình trạng móng tay cong tròn theo chiều ngang và dọc, bao quanh các đầu ngón tay. "Đây không phải là biểu hiện của móng khỏe mạnh. Nó có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu oxy, bệnh phổi, suy tim hoặc bệnh gan", chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo.

Móng tay dày và chuyển vàng

Móng tay trở nên dày bất thường và ngả vàng là một tín hiệu tiêu cực. Bác sĩ Patil giải thích: "Đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm nấm bên trong cơ thể". Khi nhiễm trùng nặng hơn, đường móng có thể bị co lại, móng trở nên giòn, dễ gãy và vụn.

Móng tay trắng, đầu móng sẫm màu (Móng Terry)

Nếu móng tay của bạn có màu trắng đục nhưng phần đầu móng lại xuất hiện một dải màu sẫm, hãy tham vấn bác sĩ ngay lập tức. Đây được gọi là tình trạng móng Terry, cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm gan, các bệnh lý về thận hoặc tiểu đường.

Những thay đổi trên móng tay thường rất tinh vi và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, việc nhận biết sớm các dấu hiệu này là cực kỳ quan trọng để phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn hoặc mới khởi phát. Đừng tự ý điều trị, hãy đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác.

Mỹ Ý (Theo Times of India)