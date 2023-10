Món quà vaccine dịp lễ 20/10 dành cho phụ nữ

Dịp lễ 20/10 đến gần, nhiều nam giới chọn tặng vợ, người yêu, bạn nữ món quà vaccine HPV.

Nguyễn Long, 27 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội), đưa vợ đến VNVC Lạc Long Quân để tiêm vaccine HPV và cúm trước dịp 20/10. Anh cho biết chủ động mời vợ đi tiêm gần dịp lễ, chủ động đưa đón, với mong muốn vợ luôn khỏe mạnh.

"Tôi hay đùa vợ là "siêu nhân" vì vừa chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, vừa lo việc kinh doanh online. Đợt này cuối năm thời tiết ẩm ương, công việc tất bật, chỉ còn hơn 3 tháng là Tết nên tôi muốn vợ có sức khỏe thật tốt", anh Long cho biết.

Ngày 17/10, Thùy Dương (25 tuổi) bất ngờ được chồng đưa đến VNVC Long Thành (Đồng Nai) để tặng quà 20/10 sớm. Người chồng cho biết đã đặt trước gói tiêm vaccine Gardasil 9 cho vợ, chỉ cần vào đọc tên, khám và tiêm.

Xu hướng tặng vaccine HPV làm món quà sức khỏe đang tạo nên "cơn sốt" những ngày gần 20/10. Ảnh: Mộc Thảo

"Mình thật sự bất ngờ. Trước đây anh cũng thường xuyên quan tâm, tặng hoa, tặng quà vào những ngày lễ, giờ có chiêu mới là tặng vaccine HPV nên mình không đoán trước được. Mình rất hạnh phúc khi có người bạn đời tâm lý như vậy", chị Dương nóỉ.

Còn anh Trường Sơn cho biết đã có bạn gái được hai năm. Cứ đến mỗi dịp lễ, anh thường tặng hoa, quà cho bạn gái. Tuy nhiên, năm nay, anh muốn có món quà độc lạ và ý nghĩa hơn.

"Bạn gái tôi đang còn là sinh viên. Thỉnh thoảng, tôi nghe bạn gái kể các bạn của mình vừa mới tiêm vaccine HPV nên cũng tìm hiểu và muốn tặng cho bạn gái món quà bảo vệ sức khỏe thiết thực này", anh Sơn nói.

Ghi nhận tại Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC với gần 135 trung tâm trên cả nước, trước thềm lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, số lượng nam giới đưa người thương đến tiêm vaccine Gardasil và Gardasil 9 phòng các bệnh do virus HPV như: ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ, mụn cóc sinh dục tăng cao so với các tháng trước.

Nhiều bạn trẻ đến VNVC tiêm vaccine HPV phòng bệnh. Ảnh: Mộc Thảo

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, việc nhiều nam giới chủ động đưa vợ, người yêu đi tiêm vaccine như tặng món quà sức khỏe trong dịp lễ năm nay là tín hiệu đáng mừng cho thấy nhiều cặp vợ chồng, cặp đôi đã chủ động hơn trong việc chăm lo sức khỏe ban đầu của người thương.

Virus HPV (Human Papilloma Virus) là nguyên nhân hàng đầu gây nhiều bệnh ung thư và bệnh đường sinh dục. Có khoảng 140 chủng HPV, trong đó khoảng 40 chủng lây qua đường tình dục, có khả năng sống trên da, bộ phận sinh dục, hậu môn. Virus thường lây qua đường quan hệ tình dục, miệng hoặc từ mẹ sang con trong lúc sinh.

Theo bác sĩ Nga, khoảng 80% người mắc virus có thể tự đào thải. Tuy nhiên, nhiều trường hợp virus không tự đào thải, ủ bệnh và gây ra các bệnh lý ung thư như cổ tử cung, hầu họng, hậu môn, dương vật, âm đạo, âm hộ, mụn cóc sinh dục (sùi mào gà). Hiện thế giới đã có các loại vaccine phòng được các chủng virus HPV gây nguy cơ cao mụn cóc sinh dục và các loại ung thư.

Do đó, bác sĩ Nga khuyến cáo cả nữ lẫn nam từ 9 đến 26 tuổi đều cần tiêm vaccine HPV đầy đủ để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ mắc bệnh. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ đã phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm vaccine HPV từ 27 đến 45 tuổi.

"Cả nam và nữ giới cần tiêm vaccine HPV sớm vì sẽ giúp tăng khả năng đáp ứng miễn dịch. Phụ nữ đã quan hệ tình dục, từng nhiễm virus HPV vẫn có thể tiêm vaccine", bác sĩ Lê Nga nhấn mạnh.

Nam và nữ giới không dị ứng với thành phần nào của vaccine, không đang điều trị các bệnh cấp tính, không mang thai (đối với nữ giới)... đều đủ điều kiện tiêm chủng, không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Nếu phụ nữ có thai trong giai đoạn chưa hoàn thành phác đồ thì cần hoãn tiêm chủng và hoàn tất lịch tiêm sau khi sinh con.

Theo CDC Mỹ, 88% bé gái, 81% phụ nữ trưởng thành tiêm vaccine HPV đã giảm được nguy cơ mắc các bệnh ung thư và mụn cóc sinh dục do HPV. Ở những phụ nữ được tiêm chủng, tỷ lệ tiền ung thư cổ tử cung do các loại HPV đã giảm 40%. Ở nam giới, hiện chưa có biện pháp tầm soát phát hiện các bệnh ung thư liên quan đến HPV, do đó mọi người cần tiêm vaccine để phòng bệnh.

Mộc Thảo