Món ngon không thể bỏ qua khi đến Sa Pa

Lào CaiLẩu cá tầm chua cay, gà nướng tiêu xanh hay lợn bản nướng ăn cùng cơm lam là những món ăn phù hợp trong kỳ nghỉ dịp lễ.

Dưới tiết trời se lạnh của vùng cao, những gợi ý ẩm thực dưới đây sẽ giúp chuyến đi Sa Pa của du khách thêm trọn vẹn.

Gỏi cá hồi

Với khí hậu quanh năm mát mẻ và một mùa đông lạnh thậm chí có cả có cả tuyết, Sa Pa nhiều năm trở lại đây là nơi nuôi cá hồi. Cá có thịt chắc, thớ săn, không có mỡ, màu hồng tươi, mềm và béo ngọt rất thích hợp để chế biến thành nhiều món khác nhau, nổi bật nhất là các món gỏi cá hồi, lẩu cá hồi, cá hồi nướng...

Khi chọn thực đơn bạn nên gọi từ hai đến ba món, ăn không bị ngán và có thể cảm nhận được vị cá hồi lâu hơn. Kết hợp cá hồi với các loại rau xứ lạnh cùng mấy chén rượu ngô của Bắc Hà hoặc Mường Khương sẽ mang lại cho bạn bữa ăn ngon nhớ lâu.

Phần lớn nhà hàng ở Sa Pa có cá hồi, bạn nên chọn các quán chuyên cá hồi để có lựa chọn cá tươi ngon và trình độ chế biến cũng sành hơn. Ảnh: Huyền Phạm

Lẩu cá tầm

Đến Sa Pa, Y Tý hay bất kỳ nơi nào khác của Lào Cai, du khách đều có thể dễ dàng thưởng thức món lẩu cá tầm nổi tiếng. Đây là món ăn phù hợp giữa thời tiết se lạnh vào buổi tối của vùng cao. Một số các địa chỉ quán bán các món ăn làm từ cá tầm là nhà hàng Tỉnh Tuế (TP Lào Cai), Y Tý Đại ngàn Homestay (Nhìu Cồ San, Bát Xát) hay Cầu Mây 2 (SaPa). Giá mỗi bữa ăn khoảng 100.000-200.000 đồng một người. Tại một số nhà hàng, cá hồi cũng được phục vụ chung khi khách gọi lẩu cá tầm.

Lẩu cá tầm. Ảnh: Lan Hương

Lợn bản nướng đế gang

Lợn ở miền núi được đồng bào dân tộc nuôi thả và cho ăn ngô, khoai, sắn nên thịt săn chắc, ngọt, da dày. Du khách có thể thử lợn nướng đế gang. Sau khi sơ chế và tẩm ướp, thịt sẽ được đặt lên gang và nướng trực tiếp trên bếp lửa với hành tây, hành lá, sả, ớt... giữ nguyên được độ nóng, tỏa hơi nghi ngút và phần thịt sát dưới gang cháy giòn. Các nhà hàng thường phục vụ thêm nước chấm ớt xanh. Mỗi suất có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng, phục vụ trong các nhà hàng ở đường Xuân Viên và Lương Định Của. Ở các nhà hàng, loại thịt này thường được chế biến bằng cách quay cả con, nướng ống tre...

Đồ nướng than

Ở các quán hàng gần khu chợ Sa Pa và nhà thờ, du khách có thể dùng kẹp để chọn xiên đồ mình muốn, sau đó đưa lại cho chủ quán nướng. Sẽ mất khoảng 5-10 phút để các loại rau củ, thịt gà, thịt lợn và xúc xích chín hết. Lúc này bạn có thể thưởng thức món ăn nóng hổi, chấm muối ớt và ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thị trấn.

Mỗi xiên có giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng cho các loại rau củ, thịt gà, thịt lợn, xúc xích. Thịt bò cuốn nấm kim, ếch, thịt lợn cắp nách và đùi gà giá bán từ 25.000 đến 50.000 đồng một xiên. Các món được du khách ưa thích là lạp xưởng Tây Bắc, thịt ba chỉ xiên nướng, thịt lợn cuốn cải, thịt trâu khô...

Các quán đồ nướng vỉa hè trên đường Thạch Sơn, Cầu Mây... được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Ngân Dương

Cơm lam

Cơm lam là đặc sản của các tỉnh miền núi phía Bắc. Được nấu từ gạo nếp nương và nướng trong ống tre, phần cơm có mùi thơm nhẹ và dẻo. Để món ăn có màu sắc hấp dẫn hơn, người dân địa phương thêm vào nước lá cẩm. Món ăn này được chấm với muối vừng, lạc giã nhỏ hay ăn kèm thịt lợn nướng. Cơm lam ăn ngon nhất là khi nướng nóng tại chỗ, bạn cũng có thể mua về làm quà với giá 80.000 đồng một bó 10 ống.

Thịt ngựa cháy tỏi tiêu xanh

Bên cạnh món thắng cố trứ danh, thịt ngựa ở Sa Pa còn được chế biến thành nhiều món ngon như nướng than, nướng giấy bạc, xào lăn. Trong thời tiết se lạnh, du khách có thể thưởng thức thịt ngựa cháy tỏi, tiêu xanh. Sau khi sơ chế, thịt ngựa được nướng cả tảng trên than để có mặt ngoài chín giòn và bên trong tái. Đầu bếp sẽ ướp thịt với nước sốt sa tế, tỏi, hành khô băm nhuyễn, tiêu xanh rồi bọc giấy bạc và nướng lại trên than nóng.

Giá một đĩa là 250.000 đồng. Một số nhà hàng tham khảo ở trung tâm thị xã là Thắng cố Quành 2, Thắng cố ngựa Bắc Hà, Thắng cố A Quỳnh, Nhà hàng Lan Rừng Sa Pa...

Du Hy