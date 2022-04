Món ăn rẻ tại thành phố đắt đỏ hàng đầu thế giới

Singapore là thành phố đắt đỏ nhất châu Á, thứ hai thế giới, theo báo cáo năm 2021 về mức sống toàn cầu của nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí kinh tế The Economist.



Nhưng ở đó, người dân và khách du lịch vẫn tìm được những nơi có đồ ăn ngon và rẻ. Hawker Village Changi Center (làng Changi), địa điểm ẩm thực đường phố nổi tiếng phía đông thành phố, là một trong số đó. Làng tập trung nhiều quán cà phê, bar, quầy thức ăn và nhà hàng, thu hút thực khách nhờ bán đồ ăn rẻ, no và ngon so với những nhà hàng trong thành phố. Cơ sở hạ tầng hiện tại của làng gồm các tòa nhà có dân cư sinh sống và quán ăn cao bốn tầng, xây dựng vào cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980. Ảnh: Jnzl/Flickr