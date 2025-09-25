Món ăn nhất định phải thử khi du lịch miền Tây

TasteAtlas, nền tảng trực tuyến chuyên về ẩm thực truyền thống và nhà hàng địa phương trên toàn thế giới cập nhật danh sách món ngon miền Tây ngày 21/9. Theo đó, ngoài 6 món nước đã được giới thiệu từ đầu tháng 8, trang này bổ sung thêm 7 món gợi ý thực khách khám phá khi du lịch vùng sông nước.

Gà kho sả

Gà kho sả ớt đứng đầu danh sách món ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long do nền tảng này gợi ý. Món ăn thường được dọn kèm cơm trắng hoặc bún tươi. Tùy khẩu vị, người nấu có thể thêm nước dừa tươi để tăng hương vị.