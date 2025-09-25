Món ăn nhất định phải thử khi du lịch miền Tây

TasteAtlas, nền tảng trực tuyến chuyên về ẩm thực truyền thống và nhà hàng địa phương trên toàn thế giới cập nhật danh sách món ngon miền Tây ngày 21/9. Theo đó, ngoài 6 món nước đã được giới thiệu từ đầu tháng 8, trang này bổ sung thêm 7 món gợi ý thực khách khám phá khi du lịch vùng sông nước.
Gà kho sả
Gà kho sả ớt đứng đầu danh sách món ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long do nền tảng này gợi ý. Món ăn thường được dọn kèm cơm trắng hoặc bún tươi. Tùy khẩu vị, người nấu có thể thêm nước dừa tươi để tăng hương vị.
Canh chua
Canh chua là món ăn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, nổi bật với hương vị chua, ngọt, mặn hòa quyện. Thành phần chính của món ăn gồm cá (như cá lóc, cá trê, cá basa), tôm, lươn, cùng các loại rau quả như cà chua, đậu bắp, dứa, giá đỗ, me chua và nhiều loại rau thơm.
Món canh này thường được dùng kèm bún tươi hoặc cơm trắng. Ảnh: Bùi Thuỷ
Bánh phồng nổ
Bánh phồng nổ xếp thứ ba trong danh sách, là món quà vặt truyền thống của người dân miền Tây. Loại bánh giòn rụm này được làm theo kỹ thuật có từ hàng chục năm trước.
Gạo nguyên hạt còn vỏ trấu được rang nóng trong nồi lớn đến khi nổ bung. Sau khi loại bỏ cát và vỏ trấu, gạo nổ được trộn cùng siro đường, tạo thành món bánh dẻo ngọt. Ảnh: MB
Bánh Cống
Món ăn đặc sản Sóc Trăng ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa vị bùi của đậu xanh, ngọt từ tôm thịt cùng lớp vỏ giòn. Bánh là món ăn chơi thường được thưởng thức vào buổi chiều hoặc tối. Nguyên liệu có đậu xanh, tôm, bột gạo, bột nở, hành và gia vị. Bánh thường ăn kèm nước mắm chua ngọt, bày trên lá xà lách, thêm rau thơm và dưa chua để tăng hương vị. Ảnh: Khánh Thiện
Lẩu mắm Châu Đốc
Lẩu mắm Châu Đốc là món ăn đặc sản bắt nguồn từ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nước lẩu được nấu từ các loại mắm đặc trưng như mắm sặc, mắm linh, mắm cá trèn, mang vị mặn ngọt tự nhiên. Trong đó, mắm sặc được xem là 'linh hồn' của món lẩu, làm từ cá sặc ủ cùng dứa, rượu gạo, sả, muối và khế chua.
Khi nước lẩu sôi, hàng loạt nguyên liệu miền Tây được cho vào như mực, tôm, lươn, cá linh, rau, bông điên điển và nhiều loại cá đồng. Ảnh: Bùi Thuỷ
Cá tai tượng chiên xù
Món ăn chế biến từ loại cá đặc sản của sông Mekong. Cá tai tượng được chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn, có thể thưởng thức ngay hoặc cuốn cùng rau sống. Trước khi phục vụ thực khách, người nấu rắc thêm đậu phộng rang giã nhuyễn kèm vài lát chanh, làm dậy hương vị đặc trưng miền sông nước. Ảnh: Tuấn Anh
Cơm dừa tép rang
Cơm dừa tép rang là món ăn truyền thống của Bến Tre. Món cơm được nấu chín trong trái dừa và dùng kèm tép rang.
Đầu bếp dùng nước dừa để ngâm gạo, sau đó, đổ trở lại trái dừa kèm cà rốt, hành, rau thơm, hạt sen, đậu Hà Lan hoặc mực cắt nhỏ. Sau khi hấp chín tạo nên món cơm dừa tép rang dậy mùi béo ngọt, đậm chất miền Tây. Món ăn có mặt ở hầu hết các quán ăn ở Bến Tre và trong thực đơn những nhà hàng, điểm du lịch địa phương. Ảnh: Mặn Mòi
Tuấn Anh (Theo TasteAtlas)