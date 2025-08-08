6 món có nước phải thử ở miền Tây

TasteAtlas, nền tảng ẩm thực nổi tiếng chuyên giới thiệu các món ăn truyền thống, có trụ sở tại Zagreb, Croatia, gợi ý 6 món có nước ở miền Tây nhằm tôn vinh ẩm thực nơi đây, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và khuyến khích thực khách khám phá những món ăn mới lạ.
Hủ tiếu Nam Vang
Hủ tiếu Nam Vang đứng đầu danh sách món nước miền Tây do TasteAtlas gợi ý. Món ăn có nguồn gốc từ Campuchia, được người Việt biến tấu để phù hợp khẩu vị. Tên gọi lấy theo thủ đô Phnom Penh (Nam Vang) của Campuchia.
Nước dùng được nấu từ xương heo, thịt heo, mực khô và tôm khô, trong vắt và có vị ngọt thanh tự nhiên. Món ăn thường dùng kèm sợi hủ tiếu gạo trong, hủ tiếu dai từ bột năng hoặc mì trứng sợi nhỏ. Tô hủ tiếu đầy đủ gồm gan heo luộc, thịt heo cắt lát, thịt bằm xào, tôm luộc, trứng cút, hành phi và tỏi phi.
Thực khách có thể chọn ăn khô hoặc nước, kèm theo giá trụng, rau hẹ, nước tương và tỏi ngâm để tăng hương vị. Ảnh: Nguyễn Thy
Bún mắm
Bún mắm có nguồn gốc từ TP Cần Thơ (Sóc Trăng cũ), sử dụng bún tươi và nước lèo nấu từ mắm cá, có màu đục, vị mặn đặc trưng. Tô bún thường kèm mực, tôm, cá, cà tím, chả cá và thịt ba rọi quay. Cà tím được nấu mềm, thấm vị nước dùng.
Bún mắm được phục vụ cùng các loại rau sống như rau đắng, giá đỗ, hẹ, bắp chuối bào, kèo nèo, rau nhút và rau muống. Khi dọn ra, món ăn tỏa mùi đậm của mắm cùng hương thơm từ rau. Ảnh: Tuấn Anh
Hủ tiếu Mỹ Tho
Hủ tiếu Mỹ Tho xếp thứ ba trong danh sách, có nguồn gốc từ thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang cũ). Món ăn bắt đầu phổ biến từ những năm 1960, phát triển từ món mì nước của người Hoa du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 17.
Một tô hủ tiếu gồm ba phần chính: sợi hủ tiếu, nước dùng và các món ăn kèm. Sợi hủ tiếu được làm từ giống gạo Gò Cát trồng tại địa phương, cho ra loại sợi dai, giòn nhẹ đặc trưng.
Phần ăn kèm thường gồm tỏi phi, thịt bằm, trứng cút, tôm luộc, gan heo và nước cốt chanh. Nước dùng được nấu từ xương bò, heo và gà, kết hợp với hành nướng, hải sản khô, gừng và nhiều loại gia vị, hầm liên tục trong khoảng 8 giờ để tạo vị ngọt cho nước dùng. Ảnh: Mr True.
Bún cá Kiên Giang
Bún cá Kiên Giang là món ăn có nguồn gốc từ tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ). Nước dùng truyền thống được nấu từ cá lóc nguyên con, nhưng hiện được nấu bằng nước hầm xương heo để tạo độ ngọt. Món ăn có nhiều cách chế biến, nhưng phổ biến là kết hợp tôm và các loại gia vị như nước mắm, dầu ăn, hành, muối, đường, tỏi, kiệu chua, ớt tươi, trứng, màu điều hoặc hạt điều, bún gạo, giá đỗ, hành lá, rau răm, dưa leo và cá phi lê như cá basa hoặc cá rô phi.
Bún cá thường được dọn kèm rau thơm như húng lủi và chanh cắt lát để khách tự nêm theo khẩu vị. Ảnh: Khánh Thiện
Bún cá Long Xuyên
Bún cá Long Xuyên có nguồn gốc từ thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang. Món ăn nổi bật với màu vàng nhẹ và vị béo đặc trưng, nhờ sự kết hợp giữa nước dùng, nghệ và cá lóc được sơ chế riêng.
Nước lèo được nấu từ xương heo và xương cá, thêm nghệ, sả, rau muống, bắp chuối bào và hoa điên điển. Cá lóc được lọc thịt phi lê, luộc chín, tẩm nghệ, sau đó có thể để nguyên miếng hoặc xào rồi cắt nhỏ. Một số nơi còn cho thêm gạch cua để tăng hương vị.
Món ăn được phục vụ với bún tươi, rau sống và nước mắm pha theo khẩu vị. Ảnh: Trâm Trần
Bánh canh hến nước cốt dừa
Bánh canh hến nước cốt dừa là món cuối cùng được được "Bản đồ ẩm thực" TasteAtlas giới thiệu. Món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ), sử dụng hến đánh bắt từ sông Cổ Chiên nấu cùng nước dùng pha nước dừa.
Hến có thịt giòn và vị ngọt. Trước khi chế biến, hến được ngâm trong nước vo gạo rồi luộc để nhả hết cát. Sau đó, hến được xào chung với hành, tỏi và gia vị. Phần nước luộc hến được tận dụng, pha cùng nước dừa tươi, nước cốt dừa và các loại gia vị để làm nước dùng. Món ăn dùng kèm bánh canh bột gạo, thêm rau thơm và ớt tùy khẩu vị. Ảnh: Cô Ba Sóc Trăng.
Tuấn Anh (Theo TasteAtlas)