6 món có nước phải thử ở miền Tây

TasteAtlas, nền tảng ẩm thực nổi tiếng chuyên giới thiệu các món ăn truyền thống, có trụ sở tại Zagreb, Croatia, gợi ý 6 món có nước ở miền Tây nhằm tôn vinh ẩm thực nơi đây, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và khuyến khích thực khách khám phá những món ăn mới lạ.

Hủ tiếu Nam Vang

Hủ tiếu Nam Vang đứng đầu danh sách món nước miền Tây do TasteAtlas gợi ý. Món ăn có nguồn gốc từ Campuchia, được người Việt biến tấu để phù hợp khẩu vị. Tên gọi lấy theo thủ đô Phnom Penh (Nam Vang) của Campuchia.

Nước dùng được nấu từ xương heo, thịt heo, mực khô và tôm khô, trong vắt và có vị ngọt thanh tự nhiên. Món ăn thường dùng kèm sợi hủ tiếu gạo trong, hủ tiếu dai từ bột năng hoặc mì trứng sợi nhỏ. Tô hủ tiếu đầy đủ gồm gan heo luộc, thịt heo cắt lát, thịt bằm xào, tôm luộc, trứng cút, hành phi và tỏi phi.

Thực khách có thể chọn ăn khô hoặc nước, kèm theo giá trụng, rau hẹ, nước tương và tỏi ngâm để tăng hương vị. Ảnh: Nguyễn Thy