Mời TikToker đóng phim Tết - 'chiến lược thông minh của Trấn Thành'

Mỗi đạo diễn mỗi năm có một phim Tết. Mỗi phim Tết có một dàn idol làm diễn viên.

Ngay từ thời điểm công bố, dự án phim Tết 2026 của Trấn Thành đã gây chú ý khi dàn diễn viên quy tụ nhiều ca sĩ, TikToker, idol mạng xã hội. Họ là những cái tên quen mặt với khán giả trẻ nhưng gần như không có kinh nghiệm diễn xuất điện ảnh.

Sự tò mò nhanh chóng đi kèm hoài nghi và tranh luận rằng đây là lựa chọn táo bạo, mạo hiểm hay chỉ là chiến lược "bán vé bằng độ phủ fan", "có sẵn tệp khách".

Tôi không đánh giá chất lượng phim của Trấn Thành, vì nó tùy thuộc vào mức độ cảm thụ của mỗi người.

Tôi viết bài này và phân tích kèm theo bối cảnh Trấn Thành trước đó từng vạ miệng khi phát biểu rằng sinh viên Việt Nam rất thiệt thòi vì thiếu cơ sở đào tạo nghệ thuật "ra hồn".

Phát ngôn này, tất nhiên, cũng như nhiều phát ngôn khác của anh, từng tạo ra nhiều tranh luận, bởi nó chạm đến vấn đề nhạy cảm: Ranh giới giữa đào tạo chính quy và thực hành nghề nghiệp trong môi trường giải trí hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Trấn Thành cho rằng việc lựa chọn các gương mặt mới, dù thiếu kinh nghiệm, là một "bài toán mạo hiểm". Anh nói rằng mình ưu tiên độ hợp vai, muốn trao cơ hội cho người trả hơn là ưu tiên diễn viên có thâm niên nghề.

Đạo diễn này cũng khẳng định, sau khi tuyển chọn, ê-kíp sẽ tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng diễn xuất, giúp những nhân tố mới khai thác thêm tiềm năng.

Về mặt lý thuyết, đây là một suy nghĩ không sai. Điện ảnh thế giới từng chứng kiến nhiều diễn viên tay ngang thành công rực rỡ nhờ được đặt đúng vai, đúng thời điểm. Việc trao cơ hội cho người trẻ, nếu được chuẩn bị nghiêm túc, hoàn toàn có thể mang lại làn gió mới cho màn ảnh Việt vốn lâu nay vẫn bị phàn nàn là quanh đi quẩn lại vài gương mặt.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, cơ hội nghệ thuật và chiến lược thương mại đang được trộn lẫn đến mức nào?

Theo quan sát của tôi, yếu tố then chốt giúp phim của Trấn Thành luôn tạo được sức nóng phòng vé không chỉ nằm ở câu chuyện hay thông điệp của phim, mà còn ở cách anh tận dụng tối đa sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và mạng xã hội.

Việc mời nhiều idol trẻ, có lượng người theo dõi lớn trên TikTok, YouTube hay Instagram, đồng nghĩa với việc bộ phim ngay từ đầu đã có sẵn một tệp khán giả.

Khi mỗi diễn viên là một kênh truyền thông, mỗi bài đăng hậu trường là một lần quảng bá miễn phí, phim gần như không cần tốn quá nhiều chi phí để tạo độ phủ.

Đây là một chiến lược thông minh về mặt kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh phim Việt cạnh tranh khốc liệt vào mùa Tết. Nhưng cũng chính từ đây, rủi ro bắt đầu lộ diện: khán giả đến rạp vì fan, nhưng ở lại vì chất lượng hay không? Một năm một phim Tết: Áp lực chất lượng ở đâu?

Không thể phủ nhận Trấn Thành là đạo diễn hiếm hoi tại Việt Nam duy trì được nhịp độ ra phim Tết đều đặn mỗi năm và liên tục đạt doanh thu cao, đều vượt trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi tần suất làm phim dày đặc, câu hỏi về chiều sâu kịch bản, sự trau chuốt trong diễn xuất và mức độ sáng tạo là điều khó tránh khỏi. Việc sử dụng nhiều diễn viên tay ngang trong cùng một dự án đòi hỏi thời gian huấn luyện và chỉnh sửa rất lớn.

Nếu khâu này không đủ sâu, phim dễ rơi vào tình trạng cảm xúc hời hợt, diễn xuất thiếu tự nhiên, phụ thuộc nhiều vào chiêu trò hoặc nước mắt.

Nhìn chung, ở góc độ dư luận, khán giả hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Liệu điện ảnh Việt đang được nâng tầm hay chỉ đang vận hành theo công thức an toàn: Đạo diễn mỗi năm có một phim Tết. Mỗi phim Tết có một dàn idol (tay ngang) làm diễn viên?

Ranh giới cần được nhìn lại Trấn Thành có lý khi nói rằng điện ảnh cần mở cửa cho những gương mặt mới. Nhưng sự mở cửa đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng và sự đầu tư nghiêm túc cho chất lượng.

Điện ảnh, sau cùng, không chỉ là cuộc chơi của thị trường, của bán được bao nhiêu tiền vé, phủ bao nhiêu rạp, có mặt bao nhiêu người nổi tiếng hút fan, mà còn là nơi lưu giữ giá trị thẩm mỹ và ký ức văn hóa.

Mạo hiểm hay cao cơ, có lẽ câu trả lời không nằm ở chiến lược casting, mà nằm ở chất lượng tác phẩm cuối cùng. Và đó cũng là thước đo công bằng nhất cho mọi tranh luận xoay quanh Trấn Thành và các bộ phim Tết của anh.

Phan Vĩnh