Trấn Thành: Chấp nhận mạo hiểm mời ca sĩ, TikToker đóng phim

Đạo diễn Trấn Thành nói mời ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, Pháo đóng "Thỏ ơi" vì họ hợp vai dù thiếu kinh nghiệm diễn xuất.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên Thỏ ơi - phim Tết Bính Ngọ - có buổi ra mắt công chúng, tối 21/1 tại TP HCM. Thời điểm công bố, phim gây chú ý vì đa số tên tuổi không có kinh nghiệm diễn xuất. Ca sĩ LyLy, Pháo, Văn Mai Hương chưa từng đóng phim điện ảnh, nam chính Vĩnh Đam xuất thân là người mẫu kiêm TikToker.

Ảnh: Thanh Huyền

Đạo diễn giải thích dù là "bài toán mạo hiểm", anh chọn các gương mặt trên vì ưu tiên độ hợp vai. Mỗi khi làm phim, anh có xu hướng tuyển các nhân tố mới để trao cho người trẻ cơ hội, thay vì các tên tuổi có kinh nghiệm, thâm niên. Sau đó, Trấn Thành tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng, khai thác thêm tiềm năng của họ.

Chẳng hạn, trước khi tiếp xúc với LyLy, anh cho rằng giọng ca này an toàn, kín tiếng, có phần thụ động, ít điểm nổi bật. Làm việc chung, đạo diễn nhận ra cô dồi dào năng lượng nhưng chưa có dịp thể hiện do lối sống hướng nội, khép kín. Trấn Thành đánh giá cao LyLy ở độ nhạy cảm, tư duy trưởng thành. Tương tự, với Pháo, anh cho biết nhiều người nghĩ cô nổi loạn nhưng ít ai thấy được sự đắm thắm, nhẹ nhàng, có phần yếu đuối bên trong rapper này.

Quốc Anh, Vĩnh Đam - hai nam chính của phim - có chiều cao khoảng 1,9 m. Đạo diễn nói muốn nâng tầm tiêu chuẩn ngoại hình của diễn viên Việt trên màn ảnh. "Xem phim nước ngoài, tôi thường mê diễn viên bởi vóc dáng cao ráo, thể hình xuất sắc, mong điện ảnh trong nước cũng có những gương mặt như vậy", anh cho biết.

Mùa Tết năm ngoái, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành vấp phải nhiều tranh cãi về nội dung. Dù đạt hơn 330 tỷ đồng - cao nhất trong dịp Tết Ất Tỵ, phim sụt giảm doanh thu so với Mai - tác phẩm từng lập kỷ lục của điện ảnh Việt. Trở lại với đường đua năm nay, đạo diễn nói không ngại những ý kiến cho rằng tác phẩm trước là một bước lùi của anh, bởi quan niệm mỗi bộ phim phục vụ đối tượng công chúng khác nhau.

Đạo diễn không đặt nặng câu chuyện phòng vé, lý giải con số không thể hiện được chất lượng sản phẩm. Theo anh, nhiều tác phẩm đạt tiêu chí nghệ thuật, đạo diễn có tay nghề cao nhưng không chạm đến số đông người xem vì chủ đề khác biệt. Do đó, anh không tự tạo áp lực bằng việc so sánh bản thân với những nhà làm phim khác hoặc với chính anh ở những phim trước, mà chỉ phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Trấn Thành cho biết mỗi năm, anh chọn một chủ đề mới, với những nhóm nhân vật đặc trưng. Anh ví chuyện làm phim như nhà hàng Omakase, đạo diễn là một đầu bếp, đãi thực khách những món ăn không thể biết trước.

Ở các phim trước, Trấn Thành chủ yếu khai thác đề tài gia đình, bối cảnh là các xóm lao động nghèo, chung cư cũ, như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai. Với Thỏ ơi, anh chọn môtíp hiện đại, màu sắc bí ẩn, kịch bản xoay quanh những phụ nữ thành đạt nhưng gặp trắc trở trong tình cảm. Anh chọn hình tượng chủ đạo là con thỏ vì theo anh, hang thỏ phức tạp như mê cung, tạo cảm giác nguy hiểm, dễ lạc lối, cũng như câu chuyện của nhân vật chính.

Ngoài phim của Trấn Thành, rạp Việt mùa Tết còn có các tác phẩm như Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Xuân Hinh, Thu Trang), Báu vật trời cho (Tuấn Trần, Phương Anh Đào). Đạo diễn đánh giá đây là cuộc chơi càng đông càng vui, bởi giống như hội chợ ngày Tết với nhiều gian hàng, khán giả có thể lựa chọn theo sở thích.

"Tôi thích sự sôi động của thị trường, như khi Mưa đỏ xuất hiện và tạo một cột mốc mới. Nhà sản xuất sẽ tin rằng nếu họ làm phim hay, doanh thu có thể đạt đến con số hơn 700 tỷ đồng. Khi có niềm tin, người ta mới dám đầu tư nhiều hơn", anh nói.

Trấn Thành bên rapper Pháo. Ảnh: Thanh Huyền

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó.

Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

