Mọc mụn cóc ở chân có phải sùi mào gà?

Em mọc nốt mụn cóc ở bàn chân, đây có phải là type virus HPV gây sùi mào gà và bệnh có dễ lây lan không? (Thanh Toản, 25 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Bệnh sùi mào gà, còn gọi là mụn cóc sinh dục và mụn cóc ở chân, đều do virus HPV gây ra. Trong đó, sùi mào gà chủ yếu do HPV type 6 và type 11, còn mụn cóc ở chân thường do type 1 và type 2 gây ra.

Sùi mào gà thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục của nam và nữ và nam, song, chúng có thể lây nhiễm lên vùng niêm mạc miệng, họng qua quan hệ tình dục không lành mạnh, hoặc vô tình chạm tay vào vùng da bị bệnh sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.

Mụn cóc chân thường mọc ở mắt cá chân và lòng bàn chân. Có hai loại mụn cóc chân: loại do virus HPV type 1 gây ra có dạng tổn thương hình vòm, bề mặt nhẵn, có các chấm đen màu nâu hoặc đen, là những mạch máu nhỏ bị vỡ. Loại mụn cóc này gây đau và khó chịu khi đi hoặc đứng. Còn người nhiễm virus HPV type 2 mắc mụn cóc chân dạng khảm.

Virus HPV gây mụn cóc ở chân thường hoạt động mạnh nhất tại nơi ẩm ướt và ấm áp, như khu vực sinh hoạt chung gần bể bơi, nguy cơ nhiễm virus qua vết thương hở. Bên cạnh đó, việc dùng tay gãi nốt mụn còn có thể làm cho mụn cóc phát triển ở trong móng tay hoặc các vị trí khác.

Vết rộp và mụn cóc ở lòng bàn chân do nhiễm HPV, có thể gây đau khi đi lại hoặc đứng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Đối tượng nguy cơ mắc mụn cóc chân bao gồm trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, người bị suy yếu miễn dịch, bị viêm da, hay đi chân trần ở khu vực sinh hoạt chung nơi công cộng như hồ bơi, bể tắm...

Dù không xếp vào nhóm nguy cơ cao, song, mụn cóc có thể gây mất thẩm mỹ, tốn kém chi phí và thời gian điều trị, đồng thời còn ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Hiện nay, HPV có tới hơn 200 type virus. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết gần như tất cả mọi người sẽ bị nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Với khoảng 40 type virus có thể lây qua đường tình dục, 13-15 type nguy cơ cao dẫn đến ung thư, bạn nên chủ động phòng bệnh.

Bạn có thể tiêm ngừa vaccine Gardasil 9 để phòng 9 type virus HPV phổ biến, bao gồm: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Đây là các chủng virus gây sùi mào gà và các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hầu họng, hậu môn. Vaccine chỉ định tiêm cho cả nam và nữ từ 9 đến dưới 46 tuổi. Lịch tiêm dành cho bạn gồm ba mũi. Hiệu quả phòng bệnh hơn 90%.

Bên cạnh đó, bạn nên tạo thói quen sống lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, không dùng chung đồ cá nhân với người khác, không đi chân trần nơi công cộng, tập thể dục đều đặn, tránh căng thẳng.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC