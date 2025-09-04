Mở nắp ca-pô để 'mát máy thoáng pin': lợi bất cập hại

Nhiều tài xế tin mở nắp ca-pô giúp động cơ hay pin mát hơn, nhưng thói quen này vô ích và còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mới đây, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một chiếc xe điện đang chạy tốc độ cao bất ngờ bị bật tung nắp ca-pô, che kín hoàn toàn kính chắn gió, khiến tài xế tạm thời "mù", nhưng đã kịp đánh lái vào làn khẩn cấp để tránh va chạm. Sự cố may mắn không có thương vong, nhưng là lời cảnh tỉnh đáng giá cho thói quen mở hé ca-pô khi lái xe.

Xe điện 'mù tạm thời' trên cao tốc do nắp ca-pô bật tung Nắp ca-pô xe điện bật tung và che toàn bộ kín kính chắn gió, tài xế phải vội giảm tốc và bật cảnh báo, xảy ra tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 29/8. Video: CTV

Mở hé ca-pô không giúp xe điện tản nhiệt pin hoặc máy tốt hơn

Trên hầu hết các xe điện hiện nay, bộ pin dung lượng lớn được đặt dưới sàn xe, có lớp vỏ bảo vệ kín và hệ thống làm mát bằng chất lỏng tuần hoàn, hoặc làm mát bằng quạt tản nhiệt riêng biệt. Ngoài ra, nhiệt sinh ra trong quá trình sạc cũng được kiểm soát bằng hệ thống tản nhiệt riêng, hoàn toàn độc lập với khoang ca-pô.

Ngoài bộ pin nằm dưới sàn, dưới nắp ca-pô xe điện còn có các linh kiện khác như bộ chuyển đổi điện, bộ sạc, ECU điều khiển hay module phân phối điện cao áp. Những bộ phận này cũng sinh nhiệt trong quá trình vận hành hoặc sạc, nhưng đều đã được trang bị hệ thống tản nhiệt riêng, thường dùng chất lỏng tuần hoàn kết hợp quạt gió. Luồng gió tự nhiên từ việc mở ca-pô gần như không tiếp xúc trực tiếp với các chi tiết này do chúng thường được bọc kín trong vỏ bảo vệ.

Xe điện mở nắp ca-pô khi sạc ở trạm công cộng. Ảnh:Nguyễn Thị Thúy Vân

Chính vì thế, việc mở hé nắp ca-pô lúc sạc, hoặc mở hé nắp ca-pô khi di chuyển không tác động đến quá trình giải nhiệt của pin, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi ca-pô mở lúc sạc, khoang trước dễ lọt bụi bẩn, nước mưa hoặc côn trùng, động vật nhỏ chui vào gây chập điện. Nếu tài xế quên đóng chặt trước khi vận hành, nắp có thể bật tung khi xe chạy, che kín tầm nhìn và dẫn đến tai nạn.

Các kỹ sư khuyến cáo cách an toàn nhất là đỗ xe nơi thoáng mát, sử dụng trạm sạc đạt chuẩn và bảo dưỡng hệ thống làm mát pin định kỳ, thay vì tin vào mẹo truyền miệng thiếu cơ sở.

Mở hé nắp ca-pô trên xe xăng có thể làm giảm hiệu quả tản nhiệt

Với xe động cơ đốt trong, hệ thống làm mát gồm két nước, quạt giải nhiệt, van hằng nhiệt... được thiết kế đúng tiêu chuẩn nhằm duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định nhất cho xe. Ngoài ra trên xe đã có sẵn các hốc hút gió riêng biệt, do đó mở hé ca-pô sẽ khiến gió không đi đúng hướng, nhiễu động, có thể giảm hiệu quả làm mát.

Hơn nữa, nắp ca-pô có khả năng hấp thụ lực va chạm và bảo vệ khoang động cơ, giúp giảm thương tích nếu xảy ra va chạm nghiêm trọng. Khi không đóng chặt, hiệu quả bảo vệ của nắp ca-pô không còn, và có thể khiến hành khách trong xe bị thương tích nặng hơn khi có va chạm.

Cách đóng nắp ca-pô đúng cách cho tài xế mới Cách đóng nắp ca-pô đúng. Video: Hồ Tân

Như vậy, thói quen mở nắp ca-pô để "mát máy" hay "mát pin" thực chất không mang lại lợi ích nào, bất kể với xe xăng hay xe điện. Chủ xe cần đảm bảo đóng nắp ca-pô đúng cách trước khi cho xe di chuyển, và cần bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì hiệu suất hoạt động tốt nhất cho xe.

Hồ Tân