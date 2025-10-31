Mở đường tiếp tế 1.700 người bị cô lập 4 ngày do lở núi

Quảng NgãiHơn 100 người mở đường qua các điểm sạt lở, mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho 5 thôn xã Ngọc Linh bị cô lập 4 ngày sau lở núi.

Ngày 31/10, UBND xã Ngọc Linh huy động người dân cùng dân quân, công an mở tuyến đường dài khoảng 500 m qua khu vực sạt lở nặng, nối vào 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng. Đây là khu vực 430 hộ với hơn 1.700 người ở các địa phương này bị chia cắt suốt 4 ngày sau khi núi lở kèm theo tiếng nổ, tạo dòng lũ bùn hơn 3 km chia cắt đường vào.

Mở đường tiếp tế 1.700 người dân bị cô lập sau trận lũ bùn Các lực lượng cùng người dân chuyển hàng đến người đại diện của các gia đình qua các vực núi cao. Video: Người dân cung cấp

Nhiều đoạn đất đá gập ghềnh, bùn đất lỏng tạo thành những hõm lún nguy hiểm, được các lực lượng dọn dẹp, san phẳng tạo đường mòn. Ở một số điểm bị dòng nước chia cắt, mọi người chia nhau ra chặt tre, tận dụng cây gỗ để làm cầu tạm băng qua.

Sau khi đường thông, đoàn xe của Sở Công Thương Quảng Ngãi chở gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, dầu ăn và nước mắm đến đầu điểm sạt lở. Từ đây, mọi người bám theo đoạn dốc núi cao hàng chục mét để chuyển nhu yếu phẩm cho người đại diện của 430 hộ dân đang bị cô lập.

Người dân nhận hàng tiếp tế sau nhiều ngày bị cô lập. Ảnh: Chí Anh

Ông A Dứa, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang, cho biết 114 hộ trong thôn bị cô lập nhiều ngày, đời sống rất khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. "Được nhà nước tiếp tế, bà con rất mừng. Những món hàng này giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khốn khó nhất", ông nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, ngành tiếp tục huy động thêm nguồn hàng để hỗ trợ cho bà con ở xã Ngọc Linh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho người dân vùng sạt lở ở xã Ngọc Linh. Ảnh: Phạm Cường

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đến địa phương kiểm tra tình hình sạt lở và công tác khắc phục hậu quả. Ông yêu cầu khẩn trương đưa lương thực, thực phẩm vào các thôn bị chia cắt, huy động thêm lực lượng quân đội hỗ trợ để không người dân nào bị đói, khát; đồng thời cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực sạt lở nguy hiểm.

Ông Dũng cũng chỉ đạo xã Ngọc Linh thống kê thiệt hại, hỗ trợ nhà ở, khôi phục sản xuất, đảm bảo việc học tập và sớm quy hoạch lại dân cư ổn định lâu dài.

Phạm Linh