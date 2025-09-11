Mổ cứu bệnh nhân 17 tuổi bị xe tông đứt thận ở Côn Đảo

Bệnh nhân nam 17 tuổi bị xe máy tông ngã văng 4 mét, chấn thương nội tạng, được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân bay ra Côn Đảo phẫu thuật khẩn cấp cứu sống sau khi điều trị nội khoa không hiệu quả.

Bệnh nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo hôm 7/9, CT cho thấy chấn thương thận trái, lách, dập đuôi tụy, tình trạng diễn tiến xấu dần. Rạng sáng hôm sau, một bác sĩ từ Bệnh viện Bình Dân đã ra đảo thăm khám trực tiếp, song bệnh nhân có nguy cơ sốc mất máu nếu không được phẫu thuật kịp thời. Sáng 9/9, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, giám đốc bệnh viện, cùng êkíp có mặt tại Côn Đảo, quyết định phẫu thuật cho người bệnh.

Cuộc mổ do BS.CK2 Lương Thanh Tùng - Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm trưởng kíp, nội soi ổ bụng thám sát ghi nhận nhiều tổn thương gồm thận trái đứt đôi, rách cơ thành bụng, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Vùng hố thận trái có khối máu tụ lớn, thận trái vỡ lìa, không thể bảo tồn.

Bệnh nhân được chuyển sang mổ mở, cắt bỏ thận trái, khâu cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi và ổ bụng để cầm máu. Các bác sĩ kiểm tra kỹ những cơ quan còn lại, lấy máu tụ, rửa sạch ổ bụng rồi đóng bụng, khâu da. Tổng lượng máu mất trong cuộc mổ là 1.500 ml. Trước đó, Bệnh viện Hùng Vương đã khẩn cấp vận chuyển 20 đơn vị hồng cầu lắng ra Côn Đảo, bảo đảm đủ cơ số máu phục vụ phẫu thuật. Đến ngày 10/9, bệnh nhân có sinh hiệu ổn định, bụng mềm, các dẫn lưu hoạt động tốt.

Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo phó giáo sư Hưng, đây là ca chấn thương bụng kín phức tạp, nhờ phối hợp đa chuyên khoa, trang thiết bị phẫu thuật và ngân hàng máu tại chỗ mới kịp thời cứu sống bệnh nhân. Nếu không mổ khẩn, người bệnh có thể mất máu cấp, nhiễm trùng khối máu tụ hoặc suy hô hấp do tràn máu màng phổi. Ông nhấn mạnh, trường hợp này cho thấy cần nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu tại các địa bàn xa đất liền, tận dụng "thời gian vàng" thay vì phụ thuộc vận chuyển xa tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi thời tiết xấu.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết trước mắt sẽ tăng cường phối hợp các bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện khu vực trung tâm của TP HCM theo định hướng phát triển một hệ thống cấp cứu ngoại khoa ngay tại Côn Đảo. Về lâu dài, ngành y tế sẽ tập trung chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, hướng tới nền y tế địa phương bền vững.

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau khi sáp nhập vào TP HCM đã trở thành đặc khu, được chú trọng hỗ trợ y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Sở Y tế TP HCM tổ chức chương trình luân phiên từ ngày 3/9, đưa 7 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn của thành phố đến công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Chương trình hiện đã đủ bác sĩ đăng ký duy trì luân phiên liên tục đến hết năm 2026.

Lê Phương