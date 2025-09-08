Điều bác sĩ ra Côn Đảo cứu bệnh nhân dập lách tụy

TP HCMThiếu niên 17 tuổi ở Côn Đảo bị chấn thương bụng kín do tai nạn cần điều trị ngay không thể chuyển về đất liền, lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân quyết định cử gấp bác sĩ giỏi về gan mật ra đảo cứu người.

Nạn nhân bị xe tông văng xa 4 m, được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu hôm 7/9. BS.CK2 Lý Bảo Duy, Bệnh viện Bình Dân, đang công tác luân phiên tại đây xác định bệnh nhân mạch nhanh, huyết áp tụt, xây xát nhiều nơi, đau khắp vùng bụng khi ấn nhẹ và đau nhiều ở nửa bụng trái.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân chấn thương thận trái, chấn thương lách và dập đuôi tụy. Bác sĩ tại trung tâm y tế Côn Đảo hội chẩn trực tuyến với PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, xác định tình trạng bệnh nhân nặng, không thể chuyển về đất liền điều trị mà cần một bác sĩ chuyên khoa gan mật tụy ra Côn Đảo điều trị trực tiếp.

TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng Khoa Gan Mật Bệnh viện Bình Dân, được điều động bay gấp đi Côn Đảo, kịp thời xử trí các chấn thương nội tạng của bệnh nhân. Hiện, bệnh nhân tạm ổn, được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện điều bác sĩ giỏi nhanh chóng ra Côn Đảo hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Tạ Quyết (ngồi) trao đổi cùng đồng nghiệp về kết quả chụp chiếu của người bệnh tại Côn Đảo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao quyết định cử bác sĩ chuyên khoa giỏi ra Côn Đảo để chữa trị tại chỗ thay vì chuyển người bệnh về đất liền. Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín, nguy cơ vỡ nội tạng, có thể ảnh hưởng sự cầm máu nếu di chuyển xa. Hơn nữa, Trung tâm Y tế Côn Đảo đã có đủ phương tiện điều trị, vừa được thiết lập phòng mổ và ngân hàng máu.

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau khi sáp nhập vào TP HCM đã trở thành địa phương được chú trọng hỗ trợ y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Sở Y tế TP HCM tổ chức chương trình luân phiên từ ngày 3/9, đưa 7 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn của thành phố đến công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Chương trình hiện đã đủ bác sĩ đăng ký duy trì luân phiên liên tục đến hết năm 2026.

Lê Phương