Mizuno sắp sản xuất giày cà kheo cho chạy bộ

Thương hiệu Nhật Bản Mizuno vừa công bố bản concept Mobilaria β - mẫu siêu giày carbon được mô tả là "phương tiện di chuyển của tương lai" tại triển lãm Japan Mobility Show tháng 11/2025.

Theo Mizuno, Mobilaria β là ý tưởng do bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Toàn cầu đề xuất, dựa trên mong muốn táo bạo: coi giày dép là một phương tiện di chuyển, tương tự xe đạp hay các thiết bị hỗ trợ vận động khác. Tên gọi "Mobilaria" được ghép từ "Mobility" (chuyển động) và "Talaria" - đôi dép có cánh của thần Hermes, biểu tượng tốc độ trong thần thoại Hy Lạp.

Đôi giày cà kheo Mobilaria β trưng bày tại Japan Mobility Show.

Phàn đế được cố định bằng ba chiếc vít.

Điểm gây ấn tượng mạnh của Mobilaria β là hình dáng giống giày cà kheo, với cấu trúc lò xo lá CFRP (nhựa gia cố sợi carbon) ở dưới đế. Công nghệ này bắt nguồn từ chính nghiên cứu lò xo carbon dành cho chân giả thi đấu của vận động viên khuyết tật - lĩnh vực Mizuno đã đầu tư nhiều năm.

"Chúng tôi coi Mobilaria β như phương tiện nằm giữa giày và xe đạp. Thí nghiệm trước đây cho thấy hệ lò xo CFRP có thể giảm tải trọng lên cơ bắp khoảng 20–30% khi di chuyển", một đại diện Mizuno cho biết. Khi nén xuống lúc chạm đất, lò xo hoàn trả năng lượng và hỗ trợ chuyển động chân hiệu quả hơn, mang lại cảm giác "được nâng đỡ" trong mỗi bước.

Phần thân giày được tạo hình tương tự giày đinh điền kinh, kết hợp dây buộc ôm gót để đảm bảo sự chắc chắn, giúp người sử dụng tận dụng tối đa hiệu suất từ hệ lò xo carbon. Thiết kế tổng thể là sản phẩm hợp tác giữa Mizuno và Takumi Yamamoto - nhà thiết kế xe hơi từng làm việc với nhiều hãng lớn.

Giày cà kheo Mobilaria β lên chân như thế nào Giày cà kheo Mobilaria β lên chân như thế nào?

Công nghệ phía sau Mobilaria β được phát triển tại trung tâm đổi mới Mizuno Engine, nơi hãng dùng máy in 3D để tạo khuôn lò xo CFRP. Nhờ đó, thời gian chế tạo nguyên mẫu rút ngắn tới 93% (từ 28 ngày xuống còn 2 ngày), chi phí giảm còn một phần tám so với khuôn kim loại truyền thống.

Mizuno cho biết sẽ ghi nhận phản hồi của khách tham quan triển lãm để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đồng thời mở cửa cho các đề xuất hợp tác. Hãng đặt mục tiêu đưa công nghệ này vào ứng dụng thực tế trong tương lai, hướng đến một loại "giày - phương tiện" giúp con người di chuyển xa hơn, nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Tô Thành