Mitsubishi Xpander MT 2026 giá 568 triệu đồng

Bản nâng cấp nhẹ, giá dễ tiếp cận nhất của mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam tinh chỉnh thiết kế, thêm trang bị và nhập khẩu Indonesia.

Ngày 4/3, Mitsubishi Việt Nam ra mắt phiên bản số sàn MT của dòng MPV - Xpander. Trước đây, các mẫu MT của Xpander lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Bình Dương, nay chuyển sang nhập khẩu.

Thay đổi về ngoại thất trên Mitsubishi Xpander MT mới đồng bộ với những gì hãng Nhật đã làm trên hai phiên bản số tự động đã ra mắt hồi 2025. Xe có mặt ca-lăng và đuôi xe tinh chỉnh nhẹ, mang nét hầm hố và sắc nét hơn.

Bộ vành 16 inch của Xpander MT cũng có thiết kế mới. Chiều dài tổng thể tăng thêm 120 mm, lên 4.595 mm. Khoảng sáng gầm 225 mm thuộc hàng lớn nhất phân khúc.

Ở nội thất, đồng hồ tốc độ nâng cấp lên màn hình 7 inch. Hàng ghế thứ hai bổ sung đủ ba tựa đầu, thêm bệ tỳ tay tích hợp hộc để ly.

Động cơ trên Mitsubishi Xpander MT 2026 vẫn giữ nguyên loại MIVEC 1,5 lít, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Hộp số sàn 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 6,8 lít/100 km.

Bản MT của Xpander giữ nguyên các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha halogen, đèn hậu và đèn định vị LED. Ghế trên xe bọc nỉ, hệ thống giải trí kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây. Công nghệ an toàn cơ bản với các tính năng như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, ABS và hai túi khí.

Giá bán 568 triệu đồng của Mitsubishi Xpander MT 2026 tăng nhẹ 8 triệu đồng so với bản cũ. Xe hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Đối thủ của Xpander MT là Toyota Avanza MT (558 triệu đồng), Hyundai Stargazer MT (499 triệu đồng) Suzuki XL7 AT (599 triệu đồng) hay MG G50 MT (559 triệu đồng).

Trong cơ cấu doanh số của Xpander, bản MT chiếm tỷ trọng nhỏ so với bản AT. Năm 2025, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt năm thứ 7 liên tiếp với doanh số 19.891 xe. Sang đầu 2026, vị thế mẫu xe này không đổi.

Thành Nhạn