Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 giá 659 triệu đồng

Ngày 22/9, Mitsubishi ra mắt bản nâng cấp mới cho Xpander AT Premium và Xpander Cross tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, công nghệ hay trang bị an toàn thì giá của Xpander AT Premium cũng tăng nhẹ một triệu đồng so với bản cũ, lên thành 659 triệu đồng.

Xpander 2025 thiết kế lại ngoại thất với lưới tản nhiệt, cản trước/sau mới hầm hố hơn.