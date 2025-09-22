Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 giá 659 triệu đồng

Ngày 22/9, Mitsubishi ra mắt bản nâng cấp mới cho Xpander AT Premium và Xpander Cross tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, công nghệ hay trang bị an toàn thì giá của Xpander AT Premium cũng tăng nhẹ một triệu đồng so với bản cũ, lên thành 659 triệu đồng.
Xpander 2025 thiết kế lại ngoại thất với lưới tản nhiệt, cản trước/sau mới hầm hố hơn.
Hãng xe Nhật Bản trang trí với ốp thể thao liền mạch quanh xe.
Kích thước của Xpander với chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.595 x 1.750 x 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Khoảng sáng gầm 225 mm cao nhất phân khúc.
Xpander AT Premium phiên bản mới sử dụng bộ vành 17 inch thiết kế mới, đa chấu với hai tông màu thể thao. Đi kèm với lốp 205/55 R17 mới.
Xe trang bị cụm đèn hậu LED, cản sau thiết kế mới hầm hố hơn.
Xpander 2025 trang bị động cơ 1.5 MIVEC công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số tự động 4 cấp 4AT, dẫn động cầu trước.
Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của Xpander AT Premium 2025 là 6,99 lít/100 km đường hỗn hợp.
Dải đèn LED ban ngày thiết kế mới, sắc nét hơn. Cụm đèn pha LED đặt thấp hơn với phong cách T-Shape đặc trưng.
Lưới tản nhiệt của Xpander 2025 thiết kế mới với các thanh dọc rất mảnh, trong khi bản trước dạng lưới đan chéo.
Ốp cản sau mới hầm hố hơn.
Tại Việt Nam, Xpander mệnh danh là "vua phân khúc MPV phổ thông" với doanh số bán hàng vượt trội so với những đối thủ. Nửa đầu 2025, Xpander bán được 8.187 xe, nhiều hơn gấp đôi đối thủ xếp thứ hai là Toyota Veloz với 3.149 xe.
Ở khoang lái, hãng xe Nhật Bản nâng cấp vô-lăng, cụm đồng hồ và màn hình giải trí mới, trong khi thiết kế tổng thể không thay đổi.
Xpander 2025 trang bị vô-lăng 3 chấu mới, bọc da, tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng.
Cụm đồng hồ mới trên Xpander 2025 với màn hình kỹ thuật số 8 inch, hiển thị đầy đủ thông tin xe, thay cho màn hình analog kèm LCD 4,2 inch ở bản cũ.
Màn hình cảm ứng giải trí kích thước 9 inch mới, trong khi bản cũ là 8 inch. Màn hình cũng được nâng cấp kết nối không dây cho cả Apple CarPlay và Android Auto.
Xpander AT Premium 2025 trang bị ghế da màu đen, trang trí với chỉ khâu màu tương phản tương tự bản cũ.
Mẫu MPV phổ thông của Mitsubishi cấu hình 7 chỗ, hàng ghế thứ ba có thể gấp gọn tăng không gian chứa đồ. Hành khách ngồi hàng ghế ba phù hợp với thể trạng người châu Á.
Xpander AT Premium 2025 bổ sung tính năng an toàn mới với 6 túi khí và thêm hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, vốn đã có trên bản Cross nâng cấp năm 2023.
Các tính năng khác giữ nguyên như bản cũ như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Lương Dũng