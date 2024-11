Mitsubishi Xforce ăn khách nhất nhóm CUV cỡ B

Xforce dẫn đầu phân khúc khi bán hơn 11.000 chiếc sau 10 tháng đầu năm, chiếm khoảng 30% thị phần, xếp sau là Toyota Yaris Cross với hơn 8.000 xe.

Càng về cuối năm, các mẫu xe Nhật ở phân khúc CUV cỡ B càng thể hiện rõ ưu thế với các đối thủ Hàn, điều mà 5 năm qua chưa từng xảy ra. Xét về thị phần, các mẫu Nhật như Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Mazda CX-3 chiếm đến 70% phân khúc này.

Trong số các mẫu xe Nhật, Mitsubishi Xforce là cái tên bán chạy nhất khi đạt hơn 11.000 chiếc sau 10 tháng 2024. Tân binh của phân khúc cỡ B mở bán từ tháng 3 nhưng vượt các đối thủ bán từ đầu năm với mức trung bình tháng là 1.144 xe. Xforce là một trong những mẫu xe vượt mức lũy kế 10.000 chiếc nhanh nhất thị trường ôtô Việt, bên cạnh những cái tên như Toyota Veloz, Kia Seltos, Hyundai Creta.

Hiệu ứng bán hàng tốt của Xforce đến từ nhiều yếu tố. Nhập khẩu, thương hiệu Nhật, nhưng Mitsubishi định giá Xforce ngang ngửa với các đối thủ Hàn như Kia Seltos, Hyundai Creta lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó là cấu hình sản phẩm nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn. Hiệu ứng của một sản phẩm mới cũng giúp doanh số mẫu xe của Mitsubishi lấn lướt các đối thủ.

Xforce, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV cỡ B, lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Toyota Yaris Cross có lần đầu tiên lên đỉnh doanh số toàn phân khúc kể từ tháng 3. Chương trình giảm giá bằng ưu đãi lệ phí trước bạ 50% và hỗ trợ vay mua xe lãi suất thấp giúp Yaris Cross tiếp cận được nhiều khách Việt.

Mẫu xe của Toyota hiện là sản phẩm duy nhất trong phân khúc có cấu hình động cơ hybrid. Thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ an toàn trên Yaris Cross là những điểm mạnh khiến khách hàng có cái nhìn khác về Toyota, thương hiệu thường bị đánh giá bảo thủ, chậm cập nhật thiết kế và công nghệ.

Sự vươn lên của xe Nhật với đầu tàu là Yaris Cross và Xforce khiến hai mẫu xe Hàn là Seltos, Creta trở thành cựu vương phân khúc. Càng về tháng cuối (tháng 11) ưu đãi lệ phí trước bạ còn hiệu lực, doanh số hai mẫu xe lắp ráp trong nước này càng cải thiện doanh số. Nhưng khoảng cách với nhóm đầu vẫn còn xa.

Kia Seltos bán hơn 5.000 chiếc sau 10 tháng, còn Creta là hơn 6.400 chiếc. Sang tháng 11, doanh số hai mẫu xe Hàn có thể gia tăng thêm khi khách hàng tranh thủ mua xe để hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ.

Honda HR-V và Mazda CX-3 vẫn dậm chân tại chỗ ở hai vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số phân khúc CUV cỡ B. Lượng bán HR-V khiêm tốn hơn so với các đối thủ đồng hương Nhật nhưng vẫn tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe của Honda bán 4.688 xe, tăng 74% so với giai đoạn 2023.

Việc các đối thủ Hàn suy yếu, nguồn cung ổn định hơn trong 2024 là cơ sở để HR-V cải thiện sức hút trong phân khúc. Riêng CX-3, kiểu dáng ít điểm nhấn, không có nhiều chương trình khuyến mãi khiến doanh số không tạo ra đột biến.

Trong phần còn lại của 2024, phân khúc CUV cỡ B sẽ có thêm các sản phẩm mới như Haval Jolion, Omoda C5. Cả hai đều thuộc thương hiệu Trung Quốc.

Phạm Trung