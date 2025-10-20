Mitsubishi Destinator nhận đặt hàng tại Việt Nam

Từ giữa tháng 10, đại lý mở đặt hàng Destinator với ưu đãi cao nhất 33 triệu đồng, xe ra mắt đầu tháng 12 tới.

Theo nguồn tin của VnExpress, mẫu crossover cỡ C - Mitsubishi Destinator - sẽ ra mắt trong tuần đầu tháng 12. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trước đó, hồi cuối tháng 8, lô xe thương mại Destinator đầu tiên xuất hiện tại Tây Ninh (Long An cũ), phục vụ hoạt động chạy thử và đăng kiểm.

Các đại lý của Mitsubishi đã nhận đặt hàng Destinator, với tổng khuyến mãi 33 triệu đồng tuỳ khách hàng. Ví dụ khách đặt trước 10 triệu được khuyến mãi 14,5 triệu, trong khi khách hàng hạng "Bạch kim" theo cách tính của hãng xe Nhật có mức ưu đãi tối đa 33 triệu đồng. Những ưu đãi này bao gồm nhiều loại, không quy đổi tiền mặt.

Destinator là sản phẩm mới cuối cùng của Mitsubishi trong 2025. Sau khi Outlander ngừng bán, Destinator là cái tên thay thế, cạnh tranh với hàng loạt đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V.

Mẫu xe Mitsubishi có trục cơ sở 2.815 mm. Chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm.

Thiết kế Destinator giống như một bản phóng lớn của Mitsubishi Xforce nhưng được tinh chỉnh với tổng thể nam tính hơn. Xe vẫn mang nhận diện mặt ca-lăng kiểu Dynamic Shield đặc trưng của hãng Nhật.

Tại quốc gia sản xuất Destinator - Indonesia, nội thất xe sử dụng màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa và 4 chế độ âm thanh. Ở các bản cao cấp nhất, xe có cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ ba.

Destinator trang bị động cơ tăng áp MIVEC 1,5 lít. Công suất xe 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số CVT.

Sử dụng hệ dẫn động cầu trước, Destinator vẫn kế thừa công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động (All-Wheel Control - AWC) của Mitsubishi. Hệ thống tích hợp nhiều cơ chế kiểm soát, bao gồm kiểm soát vào cua chủ động (AYC), điều chỉnh lực dẫn động của hai bánh trước để tăng cường hiệu suất khi vào cua; kiểm soát lực kéo để quản lý độ trượt của lốp; cũng như kiểm soát động cơ và trợ lực lái -cho phép vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường sá.

Người lái có thể lựa chọn từ 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau gồm đường ướt, đường nhựa, bình thường, đường sỏi và đường bùn lầy.

Mitsubishi Destinator - lái hay, động cơ mạnh mẽ Thiết kế nội, ngoại thất của Destinator tại Indonesia. Video: Lương Dũng

Hệ thống treo với treo trước MacPherson và thanh dầm xoắn sau. Các mẫu xe cỡ C đều dùng treo sau đa liên kết. Về lý thuyết, thanh dầm xoắn sẽ không êm ái bằng đa liên kết, nhưng chi phí rẻ hơn. Mitsubishi cho biết ngoài việc thử nghiệm rộng rãi trên đường thử tại Nhật Bản và mô phỏng điều kiện đường sá ASEAN, hệ thống treo được tinh chỉnh liên tục tại Indonesia để mang lại trải nghiệm lái êm ái, thoải mái hơn ngay cả trên những địa hình gồ ghề.

Mẫu Destinator tại Indonesia trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS mang tên Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS). Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, đèn pha tự động, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, camera 360.

Hiện nhà phân phối vẫn giữ kín các thông số về trang bị, an toàn và giá bán Destinator bản dành cho thị trường Việt. Mitsubishi Outlander, mẫu xe được Destinator kế thừa, có giá bán 825-950 triệu đồng. Trong khi mẫu xe cỡ B là Xforce giá 599-705 triệu đồng.

Phạm Trung