Mitsubishi Destinator cập cảng Việt Nam

Lô xe Destinator nhập khẩu đầu tiên vừa cập cảng trong nước, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt vào đầu tháng 12 tới tại TP HCM.

Dựa trên hình ảnh tại cảng Hiệp Phước, TP HCM, Mitsubishi Destinator về nước lần này có 5 màu ngoại thất là xanh, đỏ, trắng, xám và đen. Theo một nguồn tin của VnExpress, Destinator sẽ được phân phối với hai phiên bản.

Destinator là sản phẩm chiến lược mới của Mitsubishi ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Xe thay thế Outlaner, mẫu xe đã hết vòng đời, để hiện diện ở nhóm CUV cỡ C, nơi có các đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Honda CR-V.

Từ giữa tháng 10, các đại lý của Mitsubishi đã nhận đặt hàng Destinator với tổng khuyến mãi 33 triệu đồng. Ví dụ, khách đặt trước 10 triệu được khuyến mãi 14,5 triệu, trong khi khách hàng hạng "Bạch kim" theo cách tính của hãng xe Nhật có mức ưu đãi tối đa 33 triệu đồng. Những ưu đãi này bao gồm nhiều loại, không quy đổi tiền mặt.

Mẫu xe Mitsubishi có cấu hình ba hàng ghế (7 chỗ). Thiết kế Destinator như bản phóng lớn của Xforce, nhưng tinh chỉnh một số chi tiết nhằm hướng đến phong cách mạnh mẽ, thể thao hơn. Xe vẫn mang nhận diện mặt ca-lăng kiểu Dynamic Shield đặc trưng của hãng Nhật.

Theo thông tin từ đại lý, Destinator có các trang bị nổi bật như màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa và 4 chế độ âm thanh.

Động cơ sử dụng trên Mitsubishi Destinator là loại 1.5 tăng áp, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Destinator có công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động (All-Wheel Control - AWC) của Mitsubishi. Hệ thống tích hợp nhiều cơ chế kiểm soát, bao gồm kiểm soát vào cua chủ động (AYC), điều chỉnh lực dẫn động của hai bánh trước để tăng cường hiệu suất khi vào cua; kiểm soát lực kéo để quản lý độ trượt của lốp; cũng như kiểm soát động cơ và trợ lực lái - cho phép vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường sá.

Mẫu xe Mitsubishi có 5 chế độ lái: thông thường (Normal), đường ướt (Wet), đường bùn lầy (Mud), đường sỏi (Gravel) và đường nhựa (Tarmac). Gói an toàn hỗ trợ lái (ADAS) có trên các bản cao.

Hiện nhà phân phối giữ kín các thông số về trang bị, an toàn và giá bán Destinator bản dành cho thị trường Việt. Mitsubishi Outlander trước đó có giá bán 825-950 triệu đồng, trong khi mẫu xe cỡ B là Xforce giá 599-705 triệu đồng. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Mitsubishi sẽ đặt giá Destinator ở ngưỡng giữa Xforce và Outlander, tức khoảng 750-850 triệu đồng.

Phạm Trung