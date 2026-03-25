Miss World lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới - Miss World - lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Việt Nam ở mùa giải thứ 73 trong năm nay.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi - công bố thông tin sau phần thi Dance of Vietnam thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, tối 25/3. Hàng nghìn fan có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM reo hò.

Trang chủ Miss World đưa tin sự kiện sẽ diễn ra vào cuối năm, dự kiến có hơn 130 thí sinh tham gia. "Thời gian tới, thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam cho một lễ kỷ niệm đặc biệt", thông báo viết. Lần tổ chức ở Việt Nam cũng là dịp Miss World kỷ niệm 75 năm thành lập.

Bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World - sẽ đến TP HCM công bố các thông tin liên quan tại chung kết Miss World Vietnam 2025, ngày 29/3.

Thí sinh Việt Nam tại mùa thi là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, công bố hồi tháng 8/2025. Cô 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang.

Khoảnh khắc Opal Suchata chiến thắng Miss World lần thứ 72. Ảnh: Miss World

Miss World là một trong hai cuộc thi sắc đẹp được các chuyên gia lẫn fan đánh giá uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe. Sân chơi tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951, trải qua 72 lần tổ chức tại nhiều khu vực trên khắp hành tinh.

Cuộc thi tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn cầu thông qua việc tìm kiếm những cô gái có sắc vóc, học vấn và dự án cộng đồng ý nghĩa. Nhiều năm qua, Miss World hướng tới thông điệp Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Phần lớn mỹ nhân chiến thắng cuộc thi nhận được sự ủng hộ của fan. Mùa thi lần thứ 72 ở Ấn Độ, người chiến thắng là Opal Suchata, đến từ Thái Lan.

Trong các kỳ Hoa hậu Thế giới trước, thí sinh Việt Nam nổi bật gồm Hoa khôi Lan Khuê (top 11 chung cuộc), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30) Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40), Ý Nhi (top 40).

Tân Cao