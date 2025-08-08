Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World

TP HCMBảo Ngọc - 24 tuổi, Miss Intercontinental 2022 - thử sức tại Miss World lần thứ 73, sẽ diễn ra vào 2026.

Chiều 8/8, đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam đến Miss World công bố Bảo Ngọc là người đẹp tham gia mùa giải sắp tới. Suất thi được chọn trực tiếp thay vì qua vòng tuyển chọn Miss World Vietnam như các năm trước.

Sắc vóc Bảo Ngọc qua bộ ảnh thời trang thực hiện đầu tháng 8. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Cô cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm.

Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang. Đầu năm, Bảo Ngọc vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện cô là thành viên của chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.

Đại diện công ty quản lý cho biết chọn Bảo Ngọc vì tin tưởng người đẹp hội tụ các yếu tố về sắc vóc, khả năng trình diễn, dự án nhân ái phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Bảo Ngọc xúc động khi nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh). "Tôi sẽ nỗ lực, dùng hết khả năng lẫn kinh nghiệm, trải nghiệm để có thể tỏa sáng, mang về niềm tự hào cho fan sắc đẹp", cô nói.

Hoa hậu có khoảng nửa năm để chuẩn bị trang phục, trau dồi các kỹ năng. Cô cho biết sẽ tập trung phát triển dự án nhân ái - phần thi quan trọng nhất của Miss World. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian, địa điểm diễn ra mùa thi thứ 73.

​Vẻ năng động của Bảo Ngọc ở hậu trường chụp ảnh thời trang Vẻ năng động của Bảo Ngọc ở hậu trường chụp ảnh thời trang mừng sinh nhật hồi tháng 6. Video: Nhân vật cung cấp

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Tại mùa thi thứ 72 hồi tháng 5, hoa hậu Krystyna Pyszková trao vương miện cho người kế nhiệm là Opal Suchata, người Thái Lan.

Trong các mùa Miss World trước, thí sinh Việt Nam nổi bật gồm Hoa khôi Lan Khuê (top 11 chung cuộc), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30), Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40), gần nhất là Huỳnh Trần Ý Nhi (top 40).

Theo ban tổ chức trong nước, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) vẫn sẽ diễn ra vào cuối năm, và người chiến thắng sẽ giành quyền thi Miss World lần thứ 74.

Tân Cao