Miss Earth 2021 đến Việt Nam chấm thi nhan sắc

Hoa hậu Trái đất 2021 - 25 tuổi, Destiny Wagner - lần đầu đến TP HCM làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Tại họp báo chiều 26/3, Destiny Wagner cho biết mong muốn cùng các giám khảo tìm ra cô gái đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết với các hoạt động xã hội. Destiny Wagner gợi ý các thí sinh mạnh dạn kể câu chuyện riêng, khẳng định giá trị bản thân - yếu tố giúp họ gây chú ý với khán giả và truyền thông.

Hoa hậu Trái đất 2021 làm giám khảo Hoa hậu Trái đất 2021 - Destiny Wagner - xuất hiện trong buổi công bố cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, chiều 26/3 tại TP HCM. Video: Hoàng Dung

Hoa hậu sinh tại Punta Gorda, Belize, là nhà thơ, doanh nhân. Cô từng xuất bản cuốn sách đầu tiên - So you need advice - năm 2018. Sau thành công của tác phẩm, Wagner quyết tâm dùng tiếng nói của bản thân để nâng cao tinh thần, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Wagner từng một mình đi nhiều nơi trên thế giới, tham gia tích cực hoạt động cộng đồng. Trong thời gian giãn cách vì dịch, người đẹp tổ chức đêm thơ online trên Instagram, phát hành tập thơ Belizean Blues. Cô trao toàn bộ số tiền thu từ tác phẩm cho tổ chức phi lợi nhuận Operation Kingdom nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Belize, chấm dứt nạn đói ở trẻ em.

Hoa hậu Destiny Wagner thu hút mọi ống kính với trang phục đa màu sắc của các cô gái Belize - quốc gia ở Trung Mỹ. Ảnh: Thanh Thanh

Ngoài Destiny Wagner, dàn giám khảo cuộc thi còn có hoa hậu H'Hen Niê. Người đẹp Ê đê cho biết: "Cuộc thi nhan sắc góp cơ hội để các cô gái hoàn thiện bản thân. Tôi tự hào là cô gái Ê đê dám bước ra khỏi vòng an toàn, không chấp nhận số phận, có cơ hội va chạm với cuộc sống. Có những cái tôi không bằng người khác nhưng tôi tự tin sống thật với chính mình, đó là nụ cười xóa tan đi các áp lực, tình yêu dành cho gia đình và những người tôi tiếp xúc".

Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: Hoàng Dung

Theo trưởng ban tổ chức - diễn viên Trương Ngọc Ánh, nhiều năm qua, H'Hen Niê - người đẹp gốc Đăk Lăk - đã truyền cảm hứng cho mọi người thông qua hình ảnh tích cực và những dự án dành cho cộng đồng. Trước đó, cô cũng có kinh nghiệm làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

H'Hen Niê sinh năm năm 1992, làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, cô thi Miss Universe 2018 ở Thái Lan, vào top 5 chung cuộc. Cô là huấn luyện viên "The Next Face Vietnam" mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, đang có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.

Từ trái qua: Trương Ngọc Ánh (trái). Hoa hậu Destiny Wagner, H'Hen Niê. Ngoài ra, thành phần ban giám khảo còn có: nhà thiết kế Sĩ Hoàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, doanh nhân Nguyễn Phi Vân. Ảnh: Hoàng Dung

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 sẽ tuyển chọn các cô gái độ tuổi 18-27, chiều cao từ 1,6m trở lên, chưa lập gia đình, có trình độ từ phổ thông trung học. Vòng sơ khảo diễn ra tại Hà Nội (27/4) và TP HCM (7/5). Top 45 thí sinh xuất sắc sẽ tham gia chương trình "Những đóa hoa nắng mai" tổ chức tại TP HCM, Phan Thiết, Đà Lạt. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 12 đến 16/7 tại TP HCM.

Người đăng quang nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, sẽ đại diện tham dự Miss Earth 2022. Cuộc thi còn có các giải phụ: Người đẹp được yêu thích, Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng, Người đẹp diện trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp truyền cảm hứng.

Hoàng Dung