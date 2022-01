H'Hen Niê, Minh Tú nắm tay làm vedette

Giáng My diễn mở màn show Vũ Ngọc và Son

Trong show diễn gồm hai phần, Giáng My đảm nhận diễn mở màn phần một. Chi tiết hoa hậu bước ra từ trong tranh là phép ẩn dụ một ngày mới đầy năng lượng, khởi đầu năm Nhâm Dần nhiều may mắn và cánh cửa mới chào đón an lành, không biến động như 2021. Video: Geeking