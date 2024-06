Minh Tú hội ngộ bố mẹ chồng ở Đức

Người mẫu Minh Tú nói hạnh phúc khi sang Đức gặp gỡ gia đình chồng sau gần hai tháng làm lễ cưới trong nước.

Minh Tú về quê hương của chồng - doanh nhân Christopher - ra mắt họ hàng sau hôn lễ hồi tháng 4. Bố mẹ chồng cô từng dự định sang Việt Nam dự tiệc cưới của hai con, nhưng vì lý do sức khỏe nên phải hủy kế hoạch. Người mẫu nói: "Tôi vui khi được gia đình, người thân chúc phúc".

Minh Tú dùng tiệc cùng bố mẹ chồng ở Đức vào cuối tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo cô, mỗi lần về quê Christopher đều cảm nhận sự bình yên, gần gũi thiên nhiên. Mọi người thích đạp xe, đi câu cá, uống cà phê hoặc quây quần tổ chức tiệc nướng. Khi trò chuyện, Minh Tú thường dùng công cụ dịch tiếng Anh sang Đức để bố mẹ chồng hiểu hoặc nhờ ông xã hỗ trợ thêm.

"Tôi và chồng đều sống hướng về gia đình. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện tại là người thân luôn khỏe để dõi theo chặng đường sắp tới của hai đứa", người mẫu nói. Ngoài thăm hỏi người thân, Minh Tú - Christopher tận hưởng kỳ trăng mật, thăm nhiều cảnh đẹp ở châu Âu.

Minh Tú nói về khoảnh khắc cầu hôn Christopher tại Đức Minh Tú nói về khoảnh khắc cầu hôn Christopher tại một nhà hàng ở Đức trong "Minh Tú mau mau tính" - series tập hợp khoảnh khắc từ lúc yêu đến kết hôn. Video: Nhân vật cung cấp

Minh Tú gác lại công việc để làm quen vai trò làm vợ. Cô nhận bản thân trở nên điềm đạm, nữ tính hơn, học cách quán xuyến việc nhà. Vợ chồng cô không áp lực chuyện sinh con, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trước đây, Minh Tú từng lo lắng vì sức khỏe không tốt, nhất là sau khi phát hiện bị lạc nội mạc tử cung. Chris luôn bên cạnh động viên, giúp cô bỏ tâm lý tiêu cực.

Minh Tú cùng chồng dự sự kiện tại Rotterdam, Hà Lan - nơi công ty của Christopher hoạt động, hôm 23/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Cô còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021 trước khi về chung một nhà.

Minh Tú: 'Chồng là định mệnh cuộc đời tôi' Minh Tú: 'Chồng là định mệnh cuộc đời tôi'. Video: Tân Cao - Công Khang

Tân Cao