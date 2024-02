Minh Tú cùng mẹ xin chữ đầu năm

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1/2023, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Người đẹp còn lấn sân diễn xuất qua phim "Hoa hậu giang hồ" (2019), "Bố già" (2021), "Người tình" (2022).