Minh tinh 'Phong Vân': Tôi kiệt quệ vì vụ án cưỡng dâm

Giang Tổ Bình, diễn viên Đài Loan đóng "Phong Vân", nói cơ thể và tinh thần kiệt quệ, tin pháp luật bảo vệ cô.

Theo Today Line, hôm 15/9, cảnh sát khám xét nhà Cung Ích Đình, người bị Giang Tổ Bình tố cáo hành vi chuốc thuốc, xâm hại tình dục cô. Cảnh sát thu giữ điện thoại, máy tính và các chứng cứ liên quan vụ án. Cùng ngày, Cung Ích Đình được đưa tới Văn phòng Công tố Đài Bắc để thẩm vấn.

Cung Ích Đình (25 tuổi, giữa) trình diện để cơ quan chức năng thẩm vấn, hôm 15/9. Ảnh: CNA

Cung Ích Đình bị tình nghi xâm hại tình dục, xâm phạm quyền riêng tư. Ích Đình đã nộp một triệu Đài tệ (877 triệu đồng), được bảo lãnh tại ngoại. Anh này đồng thời bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, không tiếp xúc, theo dõi, quấy rầy Giang Tổ Bình trong hai năm.

Giang Tổ Bình nộp đơn kiện Cung Ích Đình hôm 11/9. Theo diễn viên, hai người từng yêu nhau và đã chia tay. Sự việc xảy ra tháng 6, khi họ không còn quan hệ tình nhân. Sau một buổi tụ tập bạn bè, Cung Ích Đình đến nhà Giang Tổ Bình, lợi dụng khi cô mệt, Cung Ích Đình đổi thuốc thành một loại bột đưa cho Tổ Bình uống, làm cô bất tỉnh. Sau đó, Cung Ích Đình cưỡng bức diễn viên, quay video gửi cho một số người. Tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng Cung Ích Đình uy hiếp diễn viên.

Diễn viên Giang Tổ Bình, 47 tuổi. Ảnh: UDN

Đầu tháng 9, minh tinh liên tục đăng các bài viết tố cáo bạn trai cũ, nhưng hiện cô cho biết giao mọi việc cho luật sư giải quyết, cô ngừng nói về vụ án trên mạng xã hội. Giang Tổ Bình mất ngủ, sống trong sợ hãi, cơ thể và tinh thần kiệt quệ. Diễn viên viết trên trang cá nhân: "Mẹ tôi lo lắng, đau lòng, đó là điều tôi không hề mong muốn. Tôi sẽ tĩnh tâm lại, lắng nghe lời khuyên của mọi người, để luật sư xử lý vấn đề, tôi tin phán quyết của tòa án".

Cung Ích Đình từng làm tại Đài truyền hình Tam Lập. Theo Giang Tổ Bình, do lo ngại ảnh hưởng đến công ty, Ích Đình đã chủ động xin nghỉ việc. Cô tố cáo ông Cung Mỹ Phú - cha của Cung Ích Đình, phó giám đốc đài truyền hình Tam Lập - bao che con trai.

Giang Tổ Bình nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 2000. Ảnh: Sohu

Theo CNA, trong thông cáo ngày 5/9, đài truyền hình Tam Lập cho biết ông Cung Mỹ Phú ngừng chức vụ để phối hợp điều tra sự việc. Lãnh đạo nhà đài "chú trọng giữ nghiêm minh, an toàn ở nơi làm việc, công ty không chấp nhận hành vi quấy rối tình dục". Đài Tam Lập thành lập năm 1992, là một trong đơn vị sản xuất nội dung lớn nhất Đài Loan.

Cung Mỹ Phú cho biết tích cực phối hợp điều tra nội bộ của công ty. Ông nói: "Tôi tin con. Ích Đình đã trưởng thành, nếu làm sai, con tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin cuối cùng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho con".

Cung Ích Đình thừa nhận từng hẹn hò Giang Tổ Bình nhưng cho biết chia tay cuối tháng 8/2025 chứ không phải từ tháng 6 như diễn viên nói. Anh phủ nhận xâm hại tình dục diễn viên, nói cô "không kiểm soát được tâm lý, bịa chuyện" do không níu kéo được anh.

Giang Tổ Bình trong phim 'Phong Vân' Tổ Bình trong phim "Phong Vân". Video: Bilibili

Giang Tổ Bình gia nhập làng giải trí khi 19 tuổi, nổi tiếng sau vai U Nhược - cô gái yêu Nhiếp Phong (Triệu Văn Trác đóng) trongPhong Vân (2002). Người đẹp còn được nhiều khán giả nhớ đến với các phim Tiệm cầm đồ số 8, Ân oán tình thù, Hi-Fly, Phật sống Tế Công, Tiểu thư ngàn vàng, Khi người ta yêu, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Phi long tại thiên.

Như Anh (theo UDN, CNA)