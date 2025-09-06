Minh tinh phim 'Phong Vân' tố cáo bị cưỡng hiếp, quay lén

Giang Tổ Bình, minh tinh hàng đầu Đài Loan, cho biết cô bị một thiếu gia chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp.

Theo UDN ngày 5/9, Giang Tổ Bình, 47 tuổi, tố cáo Cung Ích Đình, 25 tuổi vì các hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục, quay lén cảnh cô khỏa thân. Diễn viên yêu cầu Cung Ích Đình xin lỗi và bồi thường số tiền 13 triệu Đài tệ, cô muốn dùng toàn bộ số tiền đó gửi cho tổ chức từ thiện. Cảnh sát đang điều tra các tố cáo của Giang Tổ Bình, diễn viên nói hiện tâm lý chưa ổn định, khi bình tĩnh hơn, cô sẽ đến đồn cảnh sát cung cấp lời khai.

Trước đó, trên trang cá nhân, cô liên tục đăng các bài viết về mối quan hệ với Cung Ích Đình. Theo đó, hai người từng yêu nhau và đã chia tay. Sự việc xảy ra tháng 6, khi họ không còn quan hệ tình nhân. Sau một buổi tụ tập bạn bè, Cung Ích Đình đến nhà Giang Tổ Bình, lợi dụng khi cô mệt, Cung Ích Đình đổi thuốc thành một loại bột đưa cho Tổ Bình uống, làm cô mê man bất tỉnh. Sau đó, Cung Ích Đình cưỡng bức diễn viên, quay video gửi cho một số người. Tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng Cung Ích Đình uy hiếp diễn viên.

Diễn viên Giang Tổ Bình. Ảnh: UDN

Cung Ích Đình thừa nhận từng hẹn hò Giang Tổ Bình nhưng cho biết chia tay cuối tháng 8/2025 chứ không phải từ tháng 6 như diễn viên nói. Cung Ích Đình phủ nhận xâm hại tình dục diễn viên, nói cô "không kiểm soát được tâm lý, bịa chuyện" do không níu kéo được anh.

Trước phản bác của bạn trai cũ, Giang Tổ Bình nói Cung Ích Đình mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, thường phóng đại tầm quan trọng của bản thân.

Giang Tổ Bình nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 2000. Ảnh: Sina

Vụ việc liên đới ông Cung Mỹ Phú - phó tổng giám đốc của đài truyền hình Tam Lập, cha của Cung Ích Đình. Giang Tổ Bình và một số người nói ông Cung Mỹ Phú dung túng con trai, tìm cách bịt miệng Tổ Bình. Cung Ích Đình còn được cho là dựa vào quyền lực của cha để quấy rối người khác.

Theo CNA, trong thông cáo ngày 5/9, phía Tam Lập cho biết ông Cung Mỹ Phú tạm ngừng chức vụ để phối hợp điều tra sự việc. Lãnh đạo nhà đài "chú trọng giữ nghiêm minh, an toàn ở nơi làm việc, công ty không chấp nhận hành vi quấy rối tình dục".

Cung Mỹ Phú cho biết ông tích cực phối hợp điều tra nội bộ của công ty. Ông nói: "Tôi là cha của Ích Đình, tôi tin con. Ích Đình đã trưởng thành, nếu làm sai, con tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin cuối cùng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho con".

Trên Mirro Media, Giang Tổ Bình nói phẫn nộ trước phản hồi của cha con Cung Mỹ Phú và Cung Ích Đình. Cô quen biết vợ chồng ông Mỹ Phú nhiều năm, cảm thấy bị tổn thương vì vợ chồng Cung Mỹ Phú "bao che con trai".

Giang Tổ Bình trong phim 'Phong Vân' Giang Tổ Bình trong phim "Phong Vân". Video: Bilibili

Giang Tổ Bình sinh năm 1978 ở Đài Loan, gia nhập làng giải trí khi 19 tuổi, nổi tiếng sau vai U Nhược - cô gái yêu Nhiếp Phong (Triệu Văn Trác đóng) trong Phong Vân (2002). Người đẹp còn được nhiều khán giả nhớ đến với các phim Tiệm cầm đồ số 8, Ân oán tình thù, Hi-Fly, Phật sống Tế Công, Tiểu thư ngàn vàng, Khi người ta yêu, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Phi long tại thiên.

Như Anh (theo UDN, CNA)