Uẩn khúc quanh vụ minh tinh 'Phong Vân' tố cáo bị cưỡng dâm

Vụ án Giang Tổ Bình, 47 tuổi, cáo buộc Cung Ích Đình, 25 tuổi, vì các hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục, quay lén cảnh cô khỏa thân gây xôn xao khán giả từ hôm 18/8 đến nay. Ban đầu, Tổ Bình giấu danh tính các bên liên quan, chỉ cho biết có một diễn viên nhắn tin cho cô kể việc bị người đàn ông trong biên chế của đài truyền hình cưỡng bức và quay lén.

Tới ngày 3/9, trên trang cá nhân, Giang Tổ Bình viết nếu không nhận được lời xin lỗi, cô sẽ công khai danh tính. Hai ngày sau, diễn viên cho biết người cô tố cáo là Cung Ích Đình, từng làm tại đài truyền hình Tam Lập. Theo cô, do lo ngại ảnh hưởng đến công ty, Ích Đình đã chủ động xin nghỉ việc. Giang Tổ Bình cũng thừa nhận cô chính là nạn nhân trong sự việc, ban đầu dùng danh nghĩa người khác vì sợ mẹ của cô lo lắng.

Diễn viên Giang Tổ Bình. Ảnh: UDN

Theo lời Giang Tổ Bình, cô và Cung Ích Đình từng yêu nhau và đã chia tay. Sự việc xảy ra tháng 6, khi họ không còn quan hệ tình nhân. Sau một buổi tụ tập bạn bè, Cung Ích Đình đến nhà Giang Tổ Bình, lợi dụng khi cô mệt, Cung Ích Đình đổi thuốc thành một loại bột đưa cho Tổ Bình uống, làm cô mê man bất tỉnh. Sau đó, Cung Ích Đình cưỡng bức diễn viên, quay video gửi cho một số người. Tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng Cung Ích Đình uy hiếp diễn viên.

Theo CNA, trong thông cáo ngày 5/9, đài truyền hình Tam Lập cho biết ông Cung Mỹ Phú - cha của Cung Ích Đình - ngừng chức vụ để phối hợp điều tra sự việc. Lãnh đạo nhà đài "chú trọng giữ nghiêm minh, an toàn ở nơi làm việc, công ty không chấp nhận hành vi quấy rối tình dục". Đài Tam Lập thành lập năm 1992, là một trong đơn vị sản xuất nội dung lớn nhất Đài Loan.

Cung Mỹ Phú cho biết tích cực phối hợp điều tra nội bộ của công ty. Ông nói: "Tôi tin con. Ích Đình đã trưởng thành, nếu làm sai, con tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin cuối cùng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho con".

Cung Ích Đình thừa nhận từng hẹn hò Giang Tổ Bình nhưng cho biết chia tay cuối tháng 8/2025 chứ không phải từ tháng 6 như diễn viên nói. Anh phủ nhận xâm hại tình dục diễn viên, nói cô "không kiểm soát được tâm lý, bịa chuyện" do không níu kéo được anh.

Trước phản bác của bạn trai cũ, Giang Tổ Bình nói Cung Ích Đình mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, thường phóng đại tầm quan trọng của bản thân. Minh tinh cho biết ngoài cô, còn hai phụ nữ từng bị Cung Ích Đình cưỡng bức. Những ngày qua, cô lo lắng, mệt mỏi, thức trắng đêm. Cô thường giật mình khi nghe tiếng động, không dám ngủ. Giang Tổ Bình tố cáo Cung Mỹ Phú - phó tổng giám đốc của đài truyền hình Tam Lập - dung túng con trai.

Thập niên 2000, Giang Tổ Bình lưu dấu ấn với các vai diễn đa dạng. Ảnh: Sohu

Hành động của Giang Tổ Bình dấy lên tranh cãi, một số ý kiến nghi ngờ động cơ của diễn viên, sự việc còn nhiều điểm uẩn khúc. Trên Yahoo, bà Trương Tú Uyên, làm việc tại cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan, nhận định trước đây không ít phụ nữ tìm kiếm trợ giúp theo cách của Giang Tổ Bình do tâm lý lo sợ bị chế giễu, công kích. Bà khích lệ nạn nhân nhanh chóng báo cảnh sát, thu thập chứng cứ nếu rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng bức.

Tuy vậy, một số luồng ý kiến cho rằng việc Giang Tổ Bình công khai danh tính những người liên quan khi chưa có kết luận điều tra là có thể cấu thành tội phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư người khác. Nhiều khán giả đặt câu hỏi: vì sao cô không sớm báo cảnh sát mà dùng cách gây chú ý trên mạng xã hội? Diễn viên chưa phản hồi điều này.

Luật sư Lâm Chí Khê nhận định khi cơ quan chức năng điều tra sự việc, nạn nhân tiết lộ quá nhiều tình tiết sẽ tạo sơ hở cho đối phương tiêu hủy chứng cứ. Bà khuyến nghị nạn nhân trao đổi với luật sư, cung cấp lời khai cho cảnh sát hơn là viết trên trang cá nhân.

Giang Tổ Bình trong phim 'Phong Vân' Tổ Bình trong phim "Phong Vân". Video: Bilibili

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, gia nhập làng giải trí khi 19 tuổi, nổi tiếng sau vai U Nhược - cô gái yêu Nhiếp Phong (Triệu Văn Trác đóng) trong Phong Vân (2002). Người đẹp còn được nhiều khán giả nhớ đến với các phim Tiệm cầm đồ số 8, Ân oán tình thù, Hi-Fly, Phật sống Tế Công, Tiểu thư ngàn vàng, Khi người ta yêu, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Phi long tại thiên.

Như Anh (theo CNA, UDN, Yahoo)