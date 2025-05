Minh tinh Nhật thừa nhận bị rối loạn lưỡng cực

Ryoko Hirosue, diễn viên hàng đầu Nhật, cho biết mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hiện chuyên tâm điều trị.

Ngày 2/5, người đại diện của Ryoko Hirosue tiết lộ ngoài căn bệnh về tâm thần, diễn viên còn chống chọi bệnh cường giáp. Cô ngừng mọi công việc ở làng giải trí để chữa trị thân tâm. Rối loạn lưỡng cực có đặc trưng tâm trạng rối loạn theo chu kỳ. Giai đoạn trầm cảm đi kèm các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường, kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần.

Ryoko Hirosue được thả khỏi trại giam hôm 16/4. Ảnh: Nikkansports

Người quản lý cho biết diễn viên gặp các vấn đề sức khỏe từ lâu nhưng trước đây không công khai. Công ty chỉ từng dùng cụm từ "sức khỏe không tốt" để miêu tả sự bất an và khổ sở của Ryoko Hirosue. Phía công ty cho rằng điều này vô tình khiến diễn viên thêm áp lực. Đại diện của nghệ sĩ nói: "Chúng tôi không lấy lý do bệnh tật để né tránh trách nhiệm sau vụ Ryoko Hirosue đánh người. Chúng tôi sẽ phối hợp điều tra của cảnh sát".

Theo Yahoo, Ryoko Hirosue bị bắt hôm 8/4 do nhiều lần đạp, cào một y tá trong bệnh viện ở tỉnh Shizuoka. Bấy giờ, cô ở cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe sau tai nạn giao thông. Chiếc xe do Ryoko Hirosue điều khiển tông vào một xe đầu kéo, cô và người quản lý không bị thương, tài xế xe đầu kéo cũng không gặp nguy hiểm.

Diễn viên Ryoko Hirosue. Ảnh: Yahoo

Cảnh sát công bố diễn viên không vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, cô cũng được xét nghiệm âm tính với chất cấm. Hồ sơ vụ Ryoko Hirosue tấn công y tá được gửi tới viện kiểm sát. Ngày 16/4, diễn viên được thả, cô cúi đầu xin lỗi khi rời trại giam.

Ryoko Hirosue 45 tuổi, hoạt động ở làng giải trí 30 năm, có lượng fan đông ở châu Á nhờ thành tựu ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được gọi là "ngọc nữ". Năm 2003, Ryoko Hirosue gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Vẻ đẹp Ryoko Hirosue thời trẻ Vẻ đẹp Ryoko Hirosue thời trẻ. Video: Bilibili

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Năm 2023, Ryoko Hirosue lộ ảnh ngoại tình với đầu bếp Toba, phải ngưng hoạt động giải trí hơn một năm. Sau scandal, cô ly hôn nghệ sĩ điêu khắc Jun Izutsu. Họ kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trước Jun Izutsu, Ryoko Hirosue trải qua một đời chồng, có con riêng với chồng cũ.

Như Anh (theo Yahoo)