'Mine': Người giàu cũng khóc

Lee Bo Young và "ác nữ quốc dân" Kim Seo Hyung vào vai những nàng dâu gia đình tài phiệt, phải tìm cách đấu tranh để khẳng định bản thân.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Trailer phim 'Mine' Trailer phim "Mine". Phim 16 tập, ra mắt tập đầu ngày 8/5 trên tvN và Netflix. Video: Netflix.

Phim Mine (tên Việt: Sở hữu) xoay quanh Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung) và Seo Hee Soo (Lee Bo Young) khi làm dâu trong gia tộc giàu có Hyowon. Họ có tính cách trái ngược nhau. Jung Seo Hyun vốn xuất thân cũng từ giới tài phiệt nên luôn giữ vẻ thanh lịch và sự tự tin dù xảy ra biến cố nào. Còn Seo Hee So là nữ diễn viên nổi tiếng một thời, tính cách tự do, có phần bướng bỉnh và thích thể hiện quan điểm cá nhân. Họ chung khao khát được sống là chính mình, thoát khỏi những phép tắc, lễ nghi hà khắc của gia đình nhà chồng. Tác phẩm là hành trình hai người phụ nữ tìm cách khẳng định bản thân giữa đỉnh cao của tiền tài và danh vọng.

Phim có tên mang hàm ý sở hữu, thể hiện nội dung chính xuyên suốt tác phẩm. Mỗi người trong gia tộc Hyowon đều theo đuổi mục đích cá nhân. Họ không từ thủ đoạn nào để đạt tham vọng. Mine gay cấn ngay từ tập một với án mạng bên trong gia viên giàu có, khiến người xem tò mò về danh tính nạn nhân cũng như chân tướng sự việc đằng sau vụ án. Những tập kế tiếp của phim lần lượt cho thấy sự bất hòa, mục ruỗng bên trong hình ảnh hào nhoáng Hyowon xây dựng. Những mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng giữa các thành viên, những cạnh tranh ngầm về tiền tài, địa vị xã hội hay tình yêu, hôn nhân khiến mạch phim trở nên căng thẳng.

Trong "Mine", Kim Seo Hyung đóng vai nàng dâu cả Jung Seo Hyun với tạo hình góc cạnh. Ảnh: tvN.

Phim lấy phụ nữ làm trung tâm của câu chuyện, vừa thể hiện tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ, vừa khắc họa những khó khăn, áp lực của họ khi cố gắng tồn tại trong tầng lớp thượng lưu nói riêng, xã hội Hàn Quốc nói chung. Làm dâu nhà giàu có thực sự sung sướng và hạnh phúc? Họ làm gì để đạt được những tham vọng của mình? Những câu hỏi được đặt ra trong phim khiến người xem theo dõi từng tập để tìm kiếm câu trả lời.

Ngoài ra, phim cũng nêu bật thực trạng mà xã hội đang phải đối mặt: Con người ngày càng đề cao cuộc sống vật chất và tìm đủ mọi cách để chạy theo đồng tiền. Đồng tiền là nguyên nhân khiến những người cùng chung dòng máu phải cạnh tranh, đấu đá, đồng tiền cũng là cơ sở dẫn đến những cuộc hôn nhân vì chính trị, vì mục đích giữ gìn hình ảnh gia tộc.

Tác phẩm thành công trong việc xây dựng bầu không khí bí ẩn. Mỗi nhân vật trong phim đều mang nhiều lớp mặt nạ, khác hẳn với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Người chồng của Hee Soo tưởng là mẫu người hiền lành, chung thủy, không màng địa vị nhưng thực chất lại có nhiều điều che giấu. Nàng dâu cả Kim Seo Hyung bên ngoài luôn xây dựng hình ảnh gia đình mẫu mực nhưng cô chỉ đang dùng nó để che đậy giới tính. Ngay cả những nhân vật phụ như cô gia sư của con trai chủ nhà, nữ tu... đều có ánh mắt, hành động khơi gợi nhiều ẩn ý, khiến khán giả khó đoán họ.

Mine có nhịp phim từ tốn, đạo diễn Lee Na Jung sử dụng phần nhiều là những góc quay rộng, giúp phô diễn trọn khung cảnh giàu có của các nhân vật. Hình ảnh xa hoa tráng lệ bên trong căn biệt thự, những bữa ăn toàn thực đơn hảo hạng, những món quà tặng độc nhất vô nhị, đến cả khu nhà ở dành cho người hầu cũng vô cùng xinh đẹp và tươm tất, khiến khán giả hình dung rõ nét về cuộc sống giàu sang bên trong gia tộc Hyowon.

Lee Bo Young vào vai Seo Hee Soo - nàng dâu út - trong phim "Mine". Ảnh: tvN.

Mine quy tụ hai tên tuổi nổi tiếng của Hàn Quốc là Lee Bo Young và Kim Seo Hyung. Lee Bo Young đảm nhận vai Seo Hee Soo, một nhân vật có nội tâm sâu sắc. Cô luôn bị mẹ chồng khinh thường vì từng làm trong giới giải trí lắm thị phi. Hee Soo phải đấu tranh tâm lý để thoát khỏi những bó buộc của nề nếp gia phong, của những khuôn khổ hà khắc trong gia đình giàu có.

Với năng lực diễn xuất được khẳng định qua những tác phẩm thành công như I Can Hear Your Voice, More Than Blue, Whisper, Lee Bo Young đem tới một hình ảnh Seo Hee Soo thông minh, giàu nghị lực, làm tất cả để khẳng định bản thân. Trong tập tám, diễn xuất của Lee Bo Young ở khoảnh khắc Seo Hi Soo gào khóc tuyệt vọng giữa vũng máu lúc sảy thai trở thành điểm nhấn. Nhiều khán giả khen ngợi cô đã thể hiện cảnh phim chân thật và đầy cảm xúc, khiến người xem rơi nước mắt.

Kim Seo Hyung trong vai nàng dâu cả Jung Seo Hyun, chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu, che giấu bản chất thực sự bên trong để trở thành con người hoàn hảo trong ánh nhìn của xã hội. Với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Temptation of Wife hay Sky Castle, Kim Seo Hyung cho thấy cô thích hợp với mẫu nhân vật bất chấp mọi thứ để đi đến cùng những điều bản thân muốn. Vai diễn của cô trong Mine gây ấn tượng vì vẻ lạnh lùng, quyết đoán, luôn giằng xé giữa nỗi ám ảnh quá khứ và hiện tại.

Phim thu hút người xem qua từng tập nhờ quy tụ dàn diễn viên sáng giá cùng nội dung kịch tính. Ảnh: tvN

Phim hiện được 10 tập. Theo Nielsen Korea, tập 10 - phát ngày 6/6 trên đài tvN - đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp với mức rating trung bình toàn quốc tại Hàn là 9,4% - mức cao nhất phim đạt được từ khi lên sóng.

Theo My Daily, nhiều khán giả xem Mine có liên tưởng tới Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, bộ phim truyền hình gây sốt, cũng xoay quanh đề tài về giới siêu giàu trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021. Hai tác phẩm đều lấy những người phụ nữ là trung tâm, lên án vấn nạn ngoại tình, phân biệt giàu-nghèo, sự giả dối, tham vọng mù quáng của giới quý tộc. Nhưng thực chất, Mine không có nhiều tình tiết gây sốc như Penthouse, mức độ đấu đá giữa các nhân vật trong tác phẩm cũng nhẹ nhàng hơn. Phim tập trung khai thác chiều sâu tâm lý các nhân vật chính, khi họ bị bó buộc trong những quy tắc và cách họ hành động để thoát khỏi sự áp đặt hà khắc.

Mine cũng được cho là có điểm tương đồng với Parasite - phim hay nhất Oscar 2020 của đạo diễn Bong Joon Ho. Hai tác phẩm đều thể hiện sự chênh lệch giàu nghèo qua cách đối xử giữa người chủ và người hầu, cùng mở đầu bằng việc tuyển gia sư cho con cái tài phiệt, cùng dùng hình ảnh cầu thang mang ngụ ý về sự va chạm giữa hai tầng lớp trong xã hội.

Koreaboo đánh giá phim "hấp dẫn vì hai nhân vật trung tâm tuy có tính cách đối lập nhau, lại cùng chung một mục tiêu. Họ là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho nhau để cùng thực hiện việc trả thù". Còn Mydaily nhận xét: "ratting phim có thể tiếp tục tăng cao, đi kèm với mức độ kịch tính biên kịch đem tới cho tác phẩm".

Điểm trừ của Mine là cách triển khai câu chuyện trong những tập đầu còn lê thê, chưa có tình tiết thực sự bất ngờ đủ khiến người xem thấy phấn khích. Khán giả hy vọng với những tập phim sau, tác phẩm sẽ rẽ hướng câu chuyện sang những bước ngoặt mới, mức độ cạnh tranh trong phim cũng gia tăng để bầu không khí trở nên căng thẳng, kịch tính hơn.

Hà Trang