Miley Cyrus không còn nổi loạn

Miley Cyrus, 30 tuổi, khóc khi hát ca khúc mới "Used To Be Young", cho biết không còn muốn nổi loạn như thời trẻ.

Miley Cyrus - Used To Be Young (Official Video) Miley Cyrus khóc khi trình diễn "Used To Be Young" trong MV. Ảnh: Miley Cyrus

Theo People, ca khúc Used To Be Young (Ngày tôi còn trẻ) ra mắt hôm 25/8 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp của ca sĩ 30 tuổi. Trên mạng xã hội X, cựu ngôi sao Disney cho biết cô đã qua thời sống "hoang dại" nhưng luôn tự hào vì giai đoạn "điên rồ" đó. Phần điệp khúc của Used To Be Young có đoạn: "Tôi biết tôi từng điên rồ. Tôi biết tôi từng vui vẻ. Bạn nói tôi từng hoang dại. Tôi nói tôi từng non trẻ".

Miley dành 18 tháng để tái hiện bức tranh cuộc đời trong bài hát. "Việc ra mắt Used To Be Young khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Nhạc phẩm hoàn thành nhưng tôi tin câu chuyện trong đó vẫn sẽ được viết tiếp mỗi ngày", cô nói. Ca sĩ sau đó cũng đăng tải series video lên TikTok mang tên "Những câu chuyện chưa kể", với thông điệp sống lành mạnh, tích cực.

Hồi tháng 5, Miley cũng khẳng định phong cách sống mới khi trả lời phỏng với British Vogue: "Bước qua 30, tôi không còn muốn tạo chú ý nhất thời nữa. Tôi từng như vậy chỉ vì cố thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật Hannah Montana mà thôi".

Miley Cyrus đón tuổi 30 kèm lời cám ơn người hâm mộ vì luôn bên cô. Ảnh: Miley Cyrus

Hôm 28/8, chủ nhân hit Wrecking ball thông báo sẽ không tổ chức lưu diễn cho album năm nay. Thay vào đó, cô cần thời gian nghỉ ngơi và tập trung sáng tác nhạc. Chuyến công diễn gần nhất Miley thực hiện là vào năm 2014 cho album Bangerz.

Trong phỏng vấn với British Vogue, nữ ca sĩ nói không còn thích tham gia các sự kiện quá đông vì thấy không tìm được sự gắn kết với khán giả. "Nếu chỉ có một mình tôi đứng trước 10.000 người thì tôi chính là kẻ cô đơn, không khác gì bị cô lập và tôi không thích điều này", Miley cho biết.

Miley Cyrus chia sẻ hành trình thoát khỏi hình tượng Hannah Montana trong series "Những câu chuyện chưa kể". Ảnh: Miley Cyrus

Sau khi chia tay chồng cũ Liam Hemsworth năm 2019, cô chọn tập trung vào sự nghiệp và truyền cảm hứng phái nữ biết yêu thương bản thân. Hồi tháng 3, cô ra mắt ca khúc Flowers với thông điệp phụ nữ có thể an nhiên. tự tại khi tìm kiếm hạnh phúc: "Em có thể tự khiêu vũ một mình và tự nắm lấy bàn tay em. Đúng, em có thể yêu bản thân em hơn cả anh".

Cô phát hành nhiều album như Endless Summer Vacation (2023), Plastic Hearts (2020), Bangerz (2013) - gồm các bài We Can't Stop, Wrecking Ball - mang về cho cô đề cử Giải Grammy đầu tiên.

Ca sĩ từng có khoảng thời gian nổi loạn và bị nhiều người chỉ trích vì lối sống tự do, phong cách biểu diễn, ăn mặc phản cảm. Năm 2017, Miley công khai sử dụng thuốc kích thích, gây nhiều tranh cãi ảnh hưởng đến hình ảnh của cô.

Miley Curys trình diễn bốc lửa tại VMA 2013 Milley Cyrus biểu diễn "We Can't Stop" tại VMA 2013. Video: VMA

Quỳnh Như (theo The People, Variety)