Mike Tyson muốn tái đấu Jake Paul sau trận gặp Mayweather

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson tiết lộ muốn tái đấu Jake Paul sau khi hoàn tất trận biểu diễn với "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather - dự kiến vào mùa xuân năm 2026.

"Tôi ngày càng tự tin hơn, và tin rằng mình sẽ thể hiện tốt hơn trong trận đấu sắp tới với Floyd", Tyson nói trong chương trình Hard Rock Bet, khi được hỏi về quá trình tập luyện trước tuổi 60.

Võ sĩ huyền thoại người Mỹ tin bản thân sẽ thích nghi tốt hơn, nhờ kinh nghiệm từ hai lần thượng đài gần nhất. "Tôi nghĩ mình đã tập quá sức trước trận gặp Jake, gần như để lại hết sức lực trong phòng tập. Sau trận Floyd, tôi hy vọng có thể tái đấu với Jake Paul. Tôi thực sự muốn điều đó", ông nói thêm.

Mike Tyson (phải) trong trận gặp Jake Paul tại Arlington, Texas ngày 15/11/2024. Ảnh: AP

Trận Tyson thượng đài với Paul diễn ra tại sân vận động AT&T (Texas) tháng 11/2024, thu hút hơn 70.000 khán giả. Tyson khởi đầu mạnh mẽ nhưng không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ ít hơn 31 tuổi. Ông chỉ tung 97 đòn và trúng đích 18, đạt 19% - so với 278 đòn, 78 cú trúng đích và đạt tỷ lệ 28% của Paul. Các trọng tài chấm điểm 80-72, 79-73, 79-73 nghiêng về Paul sau tám hiệp.

Tyson thừa nhận ông gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay trước ngày thi đấu. "Tôi không muốn vin vào đó làm cái cớ, nhưng thực sự tôi đã rất yếu. Giờ thì tôi ổn rồi", võ sĩ người Mỹ cho biết. "Đây là giai đoạn tôi thấy khỏe nhất trong nhiều năm. Tôi không còn lý do nào để bào chữa nữa. Tôi chỉ muốn được vào võ đài".

Theo Tyson, bài học lớn nhất rút ra sau thất bại là phải biết tiết chế. Tay đấm 59 tuổi cho biết: "Tôi đã làm việc quá căng, quá cực đoan. Giờ tôi tin rằng mình cần bình tĩnh hơn, thư giãn hơn. Điều đó sẽ giúp tôi tiến xa hơn".

Mike Tyson (trái) sẽ thượng đài với Floyd Mayweather (phải) đầu năm 2026. Ảnh: TMZ

Tyson, từng là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử, sẽ đấu biểu diễn với Floyd Mayweather trong sự kiện được mô tả là đưa quyền Anh sang kỷ nguyên mới. Ông xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận từ tháng 9 và dự kiến sẽ thượng đài vào tháng 3 hoặc 4 năm 2026, dù địa điểm chưa được công bố.

Đồng thời, Mayweather được cho đang đàm phán tái đấu Manny Pacquiao, có thể diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) cũng trong năm 2026. Trận đấu này do Netflix tổ chức và có thể ảnh hưởng đến lịch trận Tyson gặp Mayweather. "Tôi không biết họ đang bàn chuyện gì", Tyson nói, "Nhưng tôi tin trận của tôi với Floyd sẽ vượt xa tất cả những gì cậu ấy từng đạt được. Đây sẽ là trận đưa quyền Anh lên một tầm cao mới, gần như ở đẳng cấp thần thánh".

Tyson vẫn giữ kỷ lục là võ sĩ quyền Anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử vô địch thế giới với đai WBC từ cuối năm 1986, khi 20 tuổi. Trong sự nghiệp nhà nghề, ông thua 6 và thắng 50 trận, trong đó 44 trận knock-out.

Tyson treo găng năm 2005, sau khi thua ba trong 4 trận cuối sự nghiệp. Hôm 28/11/2020, ông tái xuất bằng trận biểu diễn với Roy Jones Jr. Cả hai được xử hòa, và được nhận đai đặc biệt có tên "Frontline Battle" do WBC trao tặng.

Trong khi đó, Paul là võ sĩ tay ngang, chuyển từ lĩnh vực làm YouTube sang quyền Anh từ năm 2020. Anh đã đánh 12 trận chuyên nghiệp, thắng 11 và thua một - trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, hồi tháng 2/2023.

Hồng Duy (theo talkSPORT)