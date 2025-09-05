Mike Tyson đấu Mayweather

Mike Tyson và Floyd Mayweather xác nhận sẽ so găng trong một trận quyền Anh biểu diễn, đầu năm 2026.

"Tôi đã làm điều này 30 năm và chưa có ai làm hoen ố di sản của tôi", Mayweather nói về quyết định này. "Nếu tôi bước lên sàn, phải là sự kiện lớn, mang tính huyền thoại. Trận đấu sẽ mang đến cho người hâm mộ điều họ muốn".

Trận đấu sẽ được CSI Sports/Fight Sports tổ chức, nhiều khả năng trên một sân vận động sức chứa khổng lồ, khoảng hơn 80.000 khán giả như AT&T tại thành phố Arlington, bang Texas, Mỹ.

Mike Tyson (trái) sẽ thượng đài với Floyd Mayweather (phải) đầu năm 2026. Ảnh: TMZ

Mike Tyson tỏ ra ngạc nhiên khi đàn em đồng ý so tài. "Khi CSI ngỏ lời, tôi nghĩ không bao giờ Mayweather đồng ý", Tyson nói. "Nhưng rồi cậu ấy gật đầu. Trước đó, không ai nghĩ trận đấu có thể xảy ra. Tôi vẫn không tin nổi Mayweather thực sự muốn làm điều này. Sức khỏe của Mayweather sẽ nguy hiểm, nhưng cậu ấy đã ký và trận đấu sẽ diễn ra".

Tyson sẽ bước sang tuổi 60 tháng 6/2026. Ông từng là biểu tượng của sức mạnh và sự hủy diệt trong thập niên 1980 và 1990, với 45 trận thắng trong 46 lần thượng đài đầu tiên. Tyson còn được coi là tay đấm hạng nặng giỏi bậc nhất mọi thời.

Trận đấu gần nhất của Tyson diễn ra vào tháng 11/2024, khi ông tái xuất sau gần hai thập kỷ và đối đầu YouTuber Jake Paul, sân AT&T. Dù thất bại bằng điểm số, trận đấu ấy vẫn lập kỷ lục với 65 triệu lượt xem trực tuyến trên Netflix, trở thành sự kiện thể thao được xem nhiều nhất lịch sử nền tảng.

Nguồn gốc MMA Giải mật thể thao: Nguồn gốc MMA

Mayweather, 48 tuổi, là hiện thân của sự hoàn hảo trong kỷ nguyên quyền Anh hiện đại. "Độc cô cầu bại" sở hữu thành tích chuyên nghiệp 50-0, trong đó có 27 trận thắng knock-out ở các hạng nhẹ, trung hay bán trung.

Sau lần hạ võ sĩ MMA Conor McGregor trên sàn quyền Anh năm 2017, Mayweather đã giải nghệ chính thức nhưng liên tục xuất hiện ở các trận biểu diễn, như gặp Logan Paul John Gotti. Dù vậy, Mayweather chấp nhận thượng đài với đối thủ nặng ký hơn hẳn theo nghĩa đen, khiến giới mộ điệu bất ngờ.

Tyson từng nặng 103 kg khi gặp Jake Paul, trong khi Mayweather chỉ đạt 73 kg ở trận biểu diễn gần nhất. Chênh lệch 40 kg khiến nhiều người lo ngại về tính an toàn, nhưng đồng thời cũng tạo nên sức hút khổng lồ. Một bên là cỗ máy knock-out từng gieo rắc nỗi khiếp sợ ở hạng cân nặng nhất. Bên kia là thiên tài phòng thủ bất bại suốt sự nghiệp.

Theo CSI Sports, sự kiện Tyson - Mayweather sẽ được quảng bá trên toàn cầu, với chiến dịch kể chuyện hàng tuần và công nghệ mới trong trình chiếu, chấm điểm. "Trận đấu này sẽ phá vỡ mọi kỷ lục mà Tyson từng tạo ra với Jake Paul năm 2024", đồng sáng lập CSI Richard Miele nói.

Hoàng An tổng hợp