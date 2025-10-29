Pacquiao: 'Tôi không né tránh Mayweather'

Võ sĩ huyền thoại người Philippines xác nhận đang đàm phán với Floyd Mayweather cho trận tái đấu do Netflix tổ chức, có thể diễn ra tại Las Vegas (Mỹ).

"Miễn là Floyd trở lại, trận đấu đó có thể xảy ra. Tôi vẫn đang thi đấu, và việc bắt đầu thảo luận về trận tái đấu là điều khiến tôi vui mừng", Manny Pacquiao nói với tờ Sunsport tại Manila, Philippines.

Pacquiao (trái) ra đòn hụt trong trận gặp Floyd Mayweather tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ ngày 2/5/2015. Ảnh: AP

Pacquiao được xem là võ sĩ huyền thoại, từng lập nhiều kỷ lục trong gần 30 năm thượng đài. Anh là võ sĩ quyền Anh duy nhất trong lịch sử vô địch thế giới ở tám hạng cân khác nhau. Trong sự nghiệp nhà nghề, Pacquiao thắng 62 trận, trong đó có 39 knock-out, thua 8 và hòa 3.

Năm 2015, Pacquiao gây chú ý khi so găng Floyd Mayweather ở trận thống nhất các đai vô địch thế giới hạng bán trung (WBC, WBO, WBA). Sau 12 hiệp không có knock-out, Mayweather thắng bằng điểm trọng tài 118-110, 116-112, 116-112. Cả trận, có đến tám hiệp đấu ba trọng tài đều chấm Mayweather thắng điểm. Pacquiao chỉ thắng điểm với sự nhất trí của ba trọng tài ở các hiệp 4, 6 và 9.

Cuộc đối đầu tại MGM Grand Garden Arena năm đó mang về hơn 660 triệu USD doanh thu từ 4,4 triệu lượt mua truyền hình trả tiền tại Mỹ, cùng hơn 73 triệu USD tiền vé tại Las Vegas. Hai tay đấm được hưởng phần ăn chia theo tỷ lệ 6-4, với Mayweather nhận ít nhất 180 triệu USD, còn Pacquiao bỏ túi không dưới 120 triệu USD.

Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015 Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015.

Bất chấp cơn sốt toàn cầu và nhiều cuộc thương thảo, trận tái đấu chưa từng được lên kế hoạch chính thức trong những năm qua. Nhưng khi được hỏi về khả năng gặp lại Mayweather, Pacquiao khẳng định: "Tôi là một chiến binh. Tôi không né tránh ai cả".

Theo truyền thông châu Âu, nền tảng phát trực tuyến Netflix đang đứng đầu các cuộc thương lượng cho trận đấu được xem là phần hai của "Mayweather vs Pacquiao", dự kiến diễn ra trong năm 2026. Mức độ quan tâm dự kiến có thể vượt xa cả trận đấu đầu tiên, nhờ sự kết hợp giữa tính biểu tượng, sức hút hoài niệm và khả năng phát sóng toàn cầu của nền tảng này.

Netflix đang trở thành thế lực mới trong giới quyền Anh khi đầu tư mạnh vào những màn so găng siêu giải trí. Tháng 11 năm ngoái, hơn 100 triệu người đã xem trực tiếp trận Jake Paul thắng Mike Tyson, trong khi cuộc so găng giữa Terence Crawford và Canelo Alvarez cũng thu hút tới 43 triệu khán giả.

Pacquiao (phải) ra đòn về phía Mario Barrios trong trận tranh đai vô địch hạng bán trung WBC tại MGM Grand, Las Vegas, Mỹ ngày 19/7/2025. Ảnh: AP

Pacquiao từng tuyên bố giải nghệ để tập trung cho sự nghiệp chính trị. Nhưng hồi tháng 7, võ sĩ người Philippines đã tái xuất bằng trận tranh đai vô địch hạng bán trung WBC hòa đàn em kém 17 tuổi Mario Barrios.

Hiện, anh còn đóng vai trò nhà tổ chức sự kiện "Thrilla in Manila 2" - kỷ niệm 50 năm trận huyền thoại Muhammad Ali thắng Joe Frazier, với sự góp mặt của Nico Ali Walsh, cháu nội của Ali. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tổ chức kỷ niệm một trận đấu mang tính lịch sử như vậy. Đó là niềm vinh dự lớn", tay đấm 46 tuổi bày tỏ.

Trong khi đó, Mayweather, 48 tuổi, được đánh giá là hiện thân của sự hoàn hảo trong kỷ nguyên quyền Anh hiện đại. "Độc cô cầu bại" người Mỹ sở hữu thành tích chuyên nghiệp 50-0, trong đó có 27 trận thắng knock-out ở các hạng nhẹ, trung hay bán trung. Trước đó, anh giành HC đồng hạng lông tại Olympic 1996, ba danh hiệu Đôi găng vàng và vô địch giải quyền anh nghiệp dư quốc gia khi thi đấu nghiệp dư.

Hồng Duy (theo The Sun)