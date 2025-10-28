Hứa Thiệu Hùng - 'đại ca Hoan Hỷ' của màn ảnh Hong Kong

Sinh thời, tài tử Hong Kong Hứa Thiệu Hùng được khán giả đặt biệt danh là "anh Hoan Hỷ" vì phong thái ấm áp, lạc quan của ông.

Nghệ sĩ qua đời sáng 28/10 vì bệnh ung thư, thọ 77 tuổi. Trên các diễn đàn phim ảnh ở châu Á, khán giả nhắc lại nhiều vai diễn của Hứa Thiệu Hùng, nổi bật là Đàm Hoan Hỷ - nhân vật tài tử đóng trong Sứ đồ hành giả. Ở tác phẩm, Hoan Hỷ là đại ca giang hồ, nụ cười khó đoán, có ma lực khiến người khác run sợ.

Theo TVB, trái với nhân vật, ngoài đời, Hứa Thiệu Hùng khiêm tốn, gần gũi và được coi là biểu tượng của sự ấm áp trong làng giải trí Hong Kong. Trên Sina, Xa Thi Mạn - nhiều lần đóng con gái Hứa Thiệu Hùng - nói quen gọi tài tử là bố. Cô ngưỡng mộ sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của tiền bối trong công việc. Ở trường quay, ông là nguồn vui của mọi người vì tính thích đùa, giúp đồng nghiệp giảm bớt sự căng thẳng.

Hứa Thiệu Hùng và Xa Thi Mạn trong "Sứ đồ hành giả" Hứa Thiệu Hùng và Xa Thi Mạn trong "Sứ đồ hành giả". Video: TVB

Xa Thi Mạn nói: "Bố Hùng rất lạc quan, yêu gia đình, yêu con gái. Con rất nhớ bố nhưng sẽ không khóc nữa, con sẽ chăm sóc người thân của bố". Minh tinh quen biết Hứa Thiệu Hùng nhiều năm, cảm động khi thấy ông nỗ lực kiếm tiền để mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con. Xa Thi Mạn khao khát có người cha trân trọng cô như Hứa Thiệu Hùng đối với cô. Tài tử vừa là tiền bối, vừa là bạn, là người thân của Xa Thi Mạn.

Hứa Thiệu Hùng và Xa Thi Mạn gắn bó trên phim, ngoài đời. Ảnh: HK01

Nhiều đồng nghiệp khác tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng, diễn viên Giang Mỹ Nghi viết: "Mãi nhớ nụ cười, sự hiền từ của anh, những điều tốt đẹp của anh còn mãi". Ca sĩ Dương Thiên Hoa viết: "Em không ngờ lần gặp nhau đầu năm cũng là lần cuối, vô cùng biết ơn vì gặp được anh trong những ngày đầu em vào nghề".

Theo TVB, Hứa Thiệu Hùng xuất thân danh gia vọng tộc nhưng chưa từng ỷ lại vào hào quang của những người trong gia tộc. Ở làng phim, ông là diễn viên đầu tiên lái xe Mercedes-Benz đi làm, vì thế đồng nghiệp còn gọi ông là "Benz Hùng", bên cạnh tên Hoan Hỷ.

Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh từ khi 25 tuổi tới ngoài 70. Video: Bilibili

Ông hoạt động nghệ thuật 53 năm, tham gia khoảng 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Nhiều vai diễn của tài tử thuộc hàng kinh điển màn ảnh, như Phương Chung trong Tân trát sư muộn, Lục Tốn trong Lâm Xung, Vi Nhất Tiếu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986. Trang Mtime nhận xét Hứa Thiệu Hùng là một trong diễn viên phụ hay nhất TVB, diễn xuất tuyệt vời ở nhiều dạng nhân vật, từ hiền, khù khờ đến ác, gian xảo.

Tài tử miệt mài đóng phim, có hơn năm tác phẩm chờ ra mắt. 17 ngày trước khi qua đời, Hứa Thiệu Hùng quảng bá phim Tuyệt mệnh pháp quan. Nghệ sĩ từng nói diễn xuất như hơi thở, là động lực sống, vì thế không có ý định ngừng làm việc.

Hứa Thiệu Hùng bên vợ và con gái, tài tử và bà Long Yến Nhi kết hôn 33 năm. Ảnh: HK01

Những năm cuối đời, tài tử thường xuyên giao lưu khán giả qua các video ngắn. Hàng nghìn khán giả nhận xét cảm nhận được tình yêu cuộc sống, nhiệt huyết, sự lạc quan của nghệ sĩ.

Nhiều người chia sẻ lại các câu nói truyền cảm hứng của ông Hứa Thiệu Hùng: "Việc lớn cỡ nào, ba năm sau cũng thành việc nhỏ. Chuyện đau khổ thế nào, ba năm sau đều có thể nhẹ nhàng hơn"; "Tôi nguyện làm một người đơn giản mà vui vẻ, chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ là đủ, còn lại tùy cơ ứng biến"; "Khi có tuổi, bạn sẽ nhận ra mình cần một người bất luận xảy ra chuyện gì, người đó đều ở bên bạn", "Tôi hay nói tạm biệt, nhưng có những người sau lần tạm biệt đó là mãi mãi không gặp", "Đừng bao giờ vì sự rời đi của ai đó mà ngừng cuộc sống vốn có của bạn".

Như Anh (theo TVB, Sina)