Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời

Diễn viên Hong Kong Hứa Thiệu Hùng mất vì bệnh ung thư, rạng sáng 28/10, hưởng thọ 77 tuổi.

Theo St Headline, người thân của nghệ sĩ cho biết những ngày qua ông nguy kịch do nhiều cơ quan cơ thể suy kiệt, gia đình ở bên ông những giờ cuối cùng. Lần gần nhất ông xuất hiện công khai là tại buổi tiệc Trung thu của giới nghệ sĩ.

Những tháng gần đây, ông Hứa Thiệu Hùng làm việc bình thường, thi thoảng quay video cùng con gái. Bệnh tình của ông chuyển biến xấu đột ngột, vì vậy người thân và bạn bè đều cảm thấy bàng hoàng.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng. Ảnh: HK01

Hôm 27/10, hơn 20 nghệ sĩ đến bệnh viện thăm tài tử, trong đó có Châu Nhuận Phát, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, Âu Dương Chấn Hoa, Lê Chỉ San, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy. Xa Thi Mạn - diễn viên nhiều lần đóng chung Hứa Thiệu Hùng - vốn có kế hoạch tới Bắc Kinh dự sự kiện nhưng hủy lịch trình để tới bệnh viện thăm nghệ sĩ.

Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh từ khi 25 tuổi tới ngoài 70. Video: Bilibili

Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong, tham gia gần 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Theo Sina, gương mặt và diễn xuất của ông lưu dấu ấn sâu đậm với nhiều khán giả. Ở mảng truyền hình, Hứa Thiệu Hùng đóng Phượng hoàng lửa, Thiên Long Bát Bộ 1982, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc Đỉnh Ký 1984, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986, Cuộc sống công bằng, Cự nhân, Thiên luân, Kim ngọc mãn đường, Lưu kim tuế nguyệt, Chuyện chàng Vượng, Cạm bẫy, Sứ đồ hành giả.

Hứa Thiệu Hùng được mệnh danh "gương mặt vàng" màn ảnh Hong Kong. Ảnh: Sina

Trong mảng điện ảnh, Hứa Thiệu Hùng được đánh giá cao diễn xuất ở Ám chiến, Bá chủ bịp thành, Sát thủ lõa thể, My Name Is Nobody. Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng đều đặn đóng phim, năm nay ông ra mắt Tuyệt mệnh pháp quan. Diễn viên từng nói diễn xuất như sinh mệnh, giúp ông có động lực sống, vì thế không có ý định ngừng công việc.

Tài tử kết hôn với bà Long Yến Nhi năm 1992, có con gái năm nay 28 tuổi. Theo HK01, ông coi con riêng của vợ với chồng cũ như con ruột, vì thế con riêng chủ động gọi ông là cha, gia đình ấm cúng, hòa thuận.

Như Anh (theo St headline)