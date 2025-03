Miễn phí vaccine phòng tiêu chảy cho trẻ nhỏ

Vaccine Rota được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, hiện cho trẻ em tại 32 tỉnh miền núi uống miễn phí và sẽ triển khai cả nước trong năm 2026.

Thông tin được đại diện Bộ Y tế cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết khi phát động chiến dịch truyền thông Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên, hôm 3/3. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt của cha mẹ và người chăm sóc trẻ về vai trò quan trọng của vaccine Rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy cấp do virus.

Vaccine Rota được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Mở rộng từ năm 2024, triển khai miễn phí cho trẻ em tại 32 tỉnh miền núi, khó khăn. Theo lộ trình, thêm 9 tỉnh cho trẻ uống miễn phí trong năm 2025 và các tỉnh còn lại vào năm sau.

Đây là một trong 4 loại vaccine đắt tiền miễn phí cho trẻ theo lộ trình đến năm 2030, cùng với phế cầu, ung thư cổ tử cung và cúm. Ngoài rota, vaccine phế cầu được tiêm từ năm 2025; vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung tiêm từ năm 2026, còn vaccine phòng cúm dự kiến tiêm từ năm 2030.

Các vaccine trên hiện được tiêm dịch vụ (có trả tiền). Trong đó, vaccine phòng virus rota gây tiêu chảy cho trẻ từ 6 tuần tuổi, giá 500.000-700.000 đồng một liều uống, liệu trình 2-3 liều tùy loại. Như vậy, trẻ dùng đủ liệu trình trên, chi phí cho vaccine khá lớn. Khi các loại vaccine này được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ sẽ được tiêm hoặc uống miễn phí.

Vaccine rota đã chứng minh hiệu quả trong việc phòng ngừa tiêu chảy do virus rota. Theo các nghiên cứu, vaccine có tỷ lệ hiệu quả 85-98% trong ngăn ngừa tiêu chảy nặng và 74-87% đối với tiêu chảy cấp do virus rota ở mọi mức độ trong năm đầu tiên sau khi uống. Với lịch sử triển khai rộng rãi và an toàn tại hơn 120 quốc gia, vaccine này còn góp phần giảm đáng kể số ca tử vong và nhập viện ở trẻ nhỏ.

Hiện nay, vaccine này đã được sản xuất trong nước cung ứng cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Trẻ em tiêm vaccine phòng bệnh tại TP HCM. Ảnh: Tuấn Dũng

Bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa, gây thành dịch và có thể gây tử vong ở trẻ em. Tại Việt Nam, virus này là nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp ở 20% đến trên 50% trẻ nhỏ trong giai đoạn 2016-2023.

Mỗi năm, ước tính hàng trăm nghìn trẻ nhập viện và hàng nghìn trẻ phải cấp cứu do virus rota, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế, gánh nặng tài chính đối với gia đình. Bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

UNICEF và Bộ Y tế kêu gọi gia đình cho trẻ uống đủ 2 liều vaccine rota trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, liệu trình là khi trẻ đủ 2 tháng tuổi và hoàn thành trước 6 tháng tuổi.

Lê Nga