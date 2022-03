Miền Nam hơn 100 năm trước qua ống kính người Pháp

Người miền Nam tiêm phòng ở Chợ Lớn, thập niên 1890. Ảnh nằm trong tác phẩm "Nam Kỳ và cư dân: Các tỉnh miền Đông", do J. C. Baurac - bác sĩ thuộc địa người Pháp từng đến Việt Nam vào thế kỷ 19 - thực hiện. Tiêm chủng là một phần việc của Baurac ở miền Nam Việt Nam. Trong sách, ông viết do tình hình dịch đậu mùa ở miền Nam thập niên 1890 trở nên căng thẳng, nhà chức trách phải tổ chức liên tục những điểm chích vaccine lưu động ở nhiều nơi để phòng ngừa, hạn chế lây lan.



Sách được giới thiệu trong nước gần đây, nằm trong bộ gồm hai cuốn "Nam Kỳ và cư dân", tập đầu về các tỉnh miền Tây và tập sau về các tỉnh miền Đông, đều của bác sĩ J. C. Baurac. Ảnh trong sách do Baurac tự chụp hoặc sưu tầm từ các nhiếp ảnh gia. Tác phẩm là tư liệu giá trị về miền Nam thế kỷ 19 qua con mắt người Pháp, do Huỳnh Ngọc Linh biên dịch.