Miễn dịch tự nhiên với sởi và vaccine, loại nào tốt hơn?

Miễn dịch từ những lần mắc sởi có tốt hơn miễn dịch do vaccine sinh ra hay không? (Văn Tiến, 25 tuổi, Long An)

Trả lời:

Miễn dịch sinh ra sau những lần mắc sởi và miễn dịch từ vaccine đều giúp cơ thể chống lại mầm bệnh trong tương lai. Tuy nhiên, việc để cơ thể mắc bệnh và sinh kháng thể tự nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Ví dụ, trẻ em chưa có miễn dịch, khi mắc sởi có thể gặp biến chứng viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, viêm não, mù lòa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, thống kê cứ 20 trẻ nhiễm sởi, có một bé bị viêm phổi. Một trong số 1.000 trẻ mắc bệnh sẽ bị viêm não, gây co giật và để lại di chứng điếc, thiểu năng trí tuệ. Một đến ba trong số 1.000 em bé mắc sởi sẽ tử vong do biến chứng về hô hấp, thần kinh. Cũng theo CDC Mỹ, cứ 5 người mắc sởi và chưa tiêm chủng, có một người cần nhập viện điều trị.

Còn vaccine giúp phòng bệnh theo cách an toàn hơn do khả năng giúp cơ thể ghi nhớ cách bảo vệ trước khi mầm bệnh xâm nhập. Vaccine có hiệu lực bảo vệ cao, tránh lây nhiễm và biến chứng nặng nói trên. Đáp ứng miễn dịch với mũi ngừa sởi cũng được nhìn thấy bền vững theo thời gian. Trường hợp hy hữu mắc bệnh sau tiêm đầy đủ vaccine, bệnh cũng sẽ nhẹ hơn, mầm bệnh giảm khả năng lây lan cho cộng đồng hơn so với trường hợp không tiêm chủng.

Minh họa tiêm vaccine sởi. Ảnh: PA media

Vaccine sởi chỉ gây ra các phản ứng phụ nhẹ sau tiêm như sốt (chiếm 5-15% trường hợp), phát ban (khoảng 5%), sưng, nóng, đỏ, đau tại chỗ tiêm... Các biểu hiện này hầu hết sẽ tự khỏi trong khoảng 1-2 ngày mà không cần điều trị.

Hiện, vaccine ngừa sởi có mũi đơn và phối hợp phòng sởi - rubella, sởi - quai bị - rubella. Trong đó mũi đơn và mũi phối hợp phòng ba bệnh được phổ biến trong chương trình tiêm chủng dịch vụ cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến người lớn. Hai mũi sởi - quai bị - rubella có hiệu quả phòng bệnh lên đến 97%.

Ngoài ra, để ngừa sởi, cần kết hợp các biện pháp như tránh tiếp xúc với người bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ vùng họng miệng, giữ nơi ở, học tập, làm việc thoáng mát, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến nơi đông người. Khi có biểu hiện bệnh như sốt, phát ban, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị đúng bệnh.

Bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC