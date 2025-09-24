Miễn chấp hành án cho người 'quan hệ khi vợ dưới 16 tuổi'

Khánh HòaTrần Huỳnh Kiệt, người bị phạt tù vì lộ tội quan hệ với vợ dưới 16 tuổi trong lúc làm giấy khai sinh cho con, được TAND tỉnh Khánh Hòa miễn chấp hành án

Chiều 24/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định miễn chấp hành án phạt tù cho Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa). Cơ quan tố tụng đang hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Kiệt bị kết án 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với bị hại đồng thời là vợ hợp pháp (thời điểm còn là bạn gái lúc 15 tuổi) và làm có thai.

Trước đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Chánh án TAND cùng cấp, đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với Kiệt. Theo VKS, Kiệt phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và đã hoàn lương.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tặng nhiều giấy khen vì có thành tích tốt trong các phong trào thi đua. Vợ chồng Kiệt đã đăng ký kết hôn vào năm 2024. Họ có hai con và sống tại căn nhà thuê ở phường Ninh Hòa.

"Người bị kết án có trách nhiệm với gia đình, chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội", VKS đánh giá.

Trần Huỳnh Kiệt và hai con nhỏ tại căn nhà cấp 4 thuê ở phường Ninh Hòa. Ảnh:Sao Mai

Do vậy, VKS đề nghị tòa xem xét, quyết định cho anh Kiệt được miễn chấp hành án phạt tù 3 năm, căn cứ tại điểm c Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015: "Người bị kết án tù có thời hạn đến 3 năm, chưa chấp hành hình phạt tù thì theo đề nghị của Viện trưởng VKSND, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt nếu người đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, Kiệt (lúc 21 tuổi) và bạn gái (trước lúc làm vợ, 15 tuổi) nảy sinh tình cảm nam nữ, có quan hệ tình dục. Đến tháng 4/2021, bạn gái Kiệt có thai, được hai bên gia đình thống nhất nên cô gái chuyển đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Đầu năm 2022, cô sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ hai.

Tháng 5/2024, Kiệt và bạn gái đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cũ (nay là phường Ninh Hòa) để đăng ký kết hôn. Hai tháng sau, khi vợ Kiệt đi làm giấy khai sinh cho con thì bị công an phát hiện cô sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi nên chuyển nguồn tin tội phạm cho Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) để giải quyết. Sau đó, Kiệt bị khởi tố tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tại phiên sơ thẩm, Kiệt bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Vợ chồng Kiệt sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong muốn được hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) do áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt "đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền". Vợ chồng Kiệt sau đó có đơn xin hoãn thi hành án.

