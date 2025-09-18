Lộ tội 'quan hệ với người dưới 16 tuổi' khi làm khai sinh cho con

Khánh HòaTrần Huỳnh Kiệt, 25 tuổi, bị công an phát hiện quan hệ tình dục với bạn gái dưới 16 tuổi (hiện là vợ) trong lúc đi làm giấy khai sinh cho con, phải nhận án 3 năm tù.

Ngày 17/9, TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Kiệt trong thời hạn một năm, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là "lao động duy nhất trong gia đình" (căn cứ Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015). Kiệt được giao cho UBND phường Ninh Hòa (nơi cư trú) quản lý.

Theo UBND phường, Kiệt là lao động chính, ở nhà thuê, gia đình thuộc diện khó khăn. Hằng ngày, anh đi làm thợ sơn, còn vợ ở nhà lo cho hai con nhỏ. Suốt những năm qua, hai vợ chồng sống hạnh phúc, ổn định. Thế nhưng từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình càng thêm sa sút.

Trần Huỳnh Kiệt cùng vợ và hai con nhỏ tại căn nhà thuê ở phường Ninh Hòa. Ảnh: Hoàng Sao Mai

Trước đó, hồi tháng 3, Kiệt bị TAND thị xã Ninh Hòa (nay là TAND khu vực 4 – Khánh Hòa) xét xử về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo Điều 145 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, vợ của Kiệt, 19 tuổi là bị hại. Hiện, Kiệt và vợ đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (hai bé 3 tuổi và một tuổi).

Theo bản án sơ thẩm, tháng 1/2021, Kiệt (lúc 21 tuổi) và bạn gái (trước lúc làm vợ, 15 tuổi) nảy sinh tình cảm nam nữ, có quan hệ tình dục. Đến tháng 4/2021, bạn gái Kiệt có thai, được hai bên gia đình thống nhất nên cô gái chuyển đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Đầu năm 2022, cô sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ hai.

Tháng 5/2024, Kiệt và bạn gái đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cũ (nay là phường Ninh Hòa) để đăng ký kết hôn. Công an phát hiện cô gái sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi nên chuyển nguồn tin tội phạm cho Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) để giải quyết. Sau đó, Kiệt bị khởi tố tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là VKSND khu vực 4 – Khánh Hòa) giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù treo về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị tòa ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường số tiền 10 triệu đồng giữa bị cáo và bị hại.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của Kiệt "là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội". Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận thức rõ việc quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, bị cáo cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian "mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội"

"Việc bị cáo bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại diễn ra khi hai người đã là vợ chồng. Do đó, số tiền này được xem là tài sản chung, nên không được tính là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo", bản án sơ thẩm nêu, đồng thời tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Vợ chồng Kiệt sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong muốn được hưởng án treo. Đến ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) do áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền. Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

'Phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, xin khoan hồng'

Chiều 18/9, Kiệt gửi đơn đến Viện trưởng VKSND Khu vực 4 và TAND Khu vực 4 tỉnh Khánh Hòa xin được miễn chấp hành án phạt tù theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự: người bị kết án tù có thời hạn đến 3 năm, chưa chấp hành hình phạt tù thì theo đề nghị của Viện trưởng VKSND, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt nếu người đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Kiệt cho biết bản thân bị kết án 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, từng được tặng nhiều giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong những năm chung sống, anh và vợ "đều yêu thương nhau", đến tháng 5/2024 khi đủ tuổi trưởng thành đã đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, từ khi trải qua hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, vợ anh cũng luôn xin miễn trách nhiệm hình sự cho chồng. "Hành vi vi phạm của tôi trong quá khứ đến nay có thể thấy không còn nguy hiểm cho xã hội. Chính quyền cũng xác nhận tôi là lao động duy nhất trong gia đình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu chấp hành án tù, gia đình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng", anh Kiệt nêu trong đơn và mong cơ quan tố tụng xem xét.

Còn vợ của Kiệt nói bản thân "rất đau khổ" vì vụ việc, mong cơ quan chức năng xem xét, tha thứ cho sai lầm do "nhận thức pháp luật của vợ chồng hạn chế". Chị cũng bày tỏ niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, cho chồng mình được miễn chấp hành án.

Bùi Toàn