VKS đề nghị miễn chấp hành án tù cho người 'quan hệ khi vợ dưới 16 tuổi'

Khánh HòaTheo VKS, Trần Huỳnh Kiệt có hoàn cảnh khó khăn, có trách nhiệm với gia đình, không nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị tòa cho anh này miễn chấp hành án phạt tù.

Ngày 20/9, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Chánh án TAND cùng cấp, đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với Kiệt, 25 tuổi, trú phường Ninh Hòa. Trong vụ án này, bị hại là vợ Kiệt, 19 tuổi.

Kiệt đã thực hiện hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với vợ (thời điểm còn là bạn gái lúc 15 tuổi) làm có thai, và bị kết án 3 năm tù. Hiện, anh này được hoãn chấp hành án một năm theo quyết định của TAND Khu vực 4 - Khánh Hòa.

Huỳnh Trần Kiệt và hai con nhỏ tại căn nhà cấp 4 thuê ở phường Ninh Hòa. Ảnh: Sao Mai

Theo VKS, Kiệt phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được Chính ủy Lữ đoàn 132 - Binh chủng thông tin, tặng nhiều giấy khen vì có thành tích tốt trong các phong trào thi đua. Vợ chồng Kiệt đã đăng ký kết hôn vào năm 2024. Họ có hai con và sống tại căn nhà thuê ở phường Ninh Hòa. Anh này đang làm nghề thợ sơn tự do, nhiều năm nay là lao động chính trong gia đình.

"Người bị kết án là Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (được địa phương xác nhận) và đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội", VKS đánh giá.

Do vậy, VKS đề nghị tòa xem xét, quyết định cho anh Kiệt được miễn chấp hành án phạt tù 3 năm, căn cứ tại điểm c Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015: "Người bị kết án tù có thời hạn đến 3 năm, chưa chấp hành hình phạt tù thì theo đề nghị của Viện trưởng VKSND, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt nếu người đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, Kiệt (lúc 21 tuổi) và bạn gái (trước lúc làm vợ, 15 tuổi) nảy sinh tình cảm nam nữ, có quan hệ tình dục. Đến tháng 4/2021, bạn gái Kiệt có thai, được hai bên gia đình thống nhất nên cô gái chuyển đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Đầu năm 2022, cô sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ hai.

Tháng 5/2024, Kiệt và bạn gái đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cũ (nay là phường Ninh Hòa) để đăng ký kết hôn. Hai tháng sau, khi vợ Kiệt đi làm giấy khai sinh cho con thì bị công an phát hiện cô sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi nên chuyển nguồn tin tội phạm cho Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) để giải quyết. Sau đó, Kiệt bị khởi tố tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tại phiên sơ thẩm, Kiệt bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Vợ chồng Kiệt sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong muốn được hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) do áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt "đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền". Vợ chồng Kiệt sau đó có đơn xin hoãn thi hành án.

Ngày 17/9, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cho Kiệt hoãn thi hành án phạt tù trong vòng một năm. Một ngày sau, Kiệt và vợ có đơn xin được miễn chấp hành án phạt tù.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa (người trợ giúp pháp lý cho Trần Huỳnh Kiệt) cho biết, theo Luật Thi hành án hình sự, căn cứ đơn xin miễn chấp hành án phạt tù của người bị kết án và văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập Hội đồng gồm 3 thẩm phán để xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù và phân công một thẩm phán chủ trì phiên họp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đã đầy đủ thì thẩm phán chủ trì quyết định mở phiên họp xét miễn chấp hành án phạt tù và thông báo bằng văn bản cho VKSND tỉnh cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

Theo đó, kiểm sát viên VKSND tỉnh phải tham gia phiên họp xét miễn chấp hành án phạt tù; quyết định về việc xét miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và có thể bị kháng nghị. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bùi Toàn