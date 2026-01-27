Michael Carrick - người đưa tính cách vào Man Utd

Những gì Michael Carrick đang làm ở Man Utd dựa trên đúng bản chất tính cách của một con người tỉ mỉ, điềm đạm, luôn tìm cách giúp đỡ và đặt lợi ích CLB lên hàng đầu.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Khi Carrick dần đi đến những chương cuối sự nghiệp quần đùi áo số tại Man Utd và bắt đầu cân nhắc chuyển sang nghiệp cầm quân, CLB đã đưa cho ông một bản câu hỏi khảo sát tâm lý để đánh giá tính cách thật sự của mình. Cuộc khảo sát đi đến kết luận: "Carrick là một người điềm tĩnh, kiên định và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông làm việc đầy hăng say và trước sau như một. Với tính cách ôn hòa, ông giao tiếp, huấn luyện và giảng dạy một cách kiên nhẫn, tỉ mỉ và không gây nên áp lực tiêu cực".

Bản đánh giá còn ghi nhận: "Carrick ưu tiên việc xây dựng và tuân thủ một quy trình được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo thành công. Nếu được giao trọng trách thiết lập quy trình đó, ông sẽ thực hiện thấu đáo, có phương pháp, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất và đề cao thành tựu mang tính di sản".

Những nhận định này, cho đến nay, đều chính xác. Những gì Carrick đang làm với đội hình Man Utd hiện tại đơn giản là áp dụng đúng những đặc điểm tính cách đó, cộng với đầu óc tỉnh táo và tính thực tiễn.

Nhà cầm quân 44 tuổi mạnh dạn từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 vốn không phù hợp với nhân sự hiện có và được coi là một sự xúc phạm đối với bản sắc (DNA) của "Quỷ Đỏ", một khía cạnh vốn luôn được đề cao trong mọi bình luận đánh giá của những cựu cầu thủ Man Utd trên sóng truyền hình. Ông trả các cầu thủ về đúng vị trí sở trường, điển hình là việc để Bruno Fernandes chơi đúng vai trò của một số 10.

Carrick cũng thiết lập được sự cân bằng cho tuyến giữa với cặp đôi Casemiro và Kobbie Mainoo để bảo vệ hàng phòng ngự hiệu quả hơn. Việc hàn gắn mối liên kết với một tài năng cây nhà lá vườn như Mainoo cũng mang ý nghĩa quan trọng, sau những rạn nứt trầm trọng dưới thời Ruben Amorim. Cựu tiền vệ sinh năm 1981 còn phục dựng niềm tin bằng cách khẳng định với từng cá nhân và cả tập thể rằng họ là những cầu thủ xuất sắc. Đúng như bản khảo sát tại Carrington năm nào, Carrick là một nhà tâm lý và giao tiếp tài ba.

Khả năng tổ chức đội hình qua bàn tay Carrick cũng được cải thiện rõ rệt. Những giáo án huấn luyện trên sân tập của trợ lý Steve Holland nhằm gắn kết các cá nhân thành một thể thống nhất đã sớm cho thấy thành quả. Những thước phim ghi lại các buổi tập đầu tiên của Man Utd thời Carrick hé lộ về những mô hình chuyển đổi trạng thái nhanh, thứ vũ khí đã gieo sầu cho Man City của Pep Guardiola. Holland là một người cực kỳ khắt khe, có thể không vừa lòng tất cả, nhưng ông là một HLV có thực lực. Bổ nhiệm Holland có thể xem là một quyết định thông minh của Carrick.

Mọi thứ càng thuận lợi hơn khi Lisandro Martinez trở lại thi đấu và mang lại chất thép cho hàng thủ đội chủ sân Old Trafford. Và Carrick có trọn vẹn cả tuần để truyền tải ý tưởng của mình lên sân tập. Trong các cuộc họp báo, ông cũng không bao giờ tự làm khó mình. Ông luôn giữ được sự điềm đạm, sớm nhận biết các nguy cơ để tránh mắc bẫy truyền thông – như trước những câu hỏi dồn dập về chiếc ghế nóng lâu dài ở Man Utd những ngày qua. Và trên hết, cựu cầu thủ từng có 316 lần khoác áo "Quỷ Đỏ" luôn đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu. Ở Carrick, người ta không thấy bất kỳ toan tính cá nhân nào.

Sau hai chiến thắng và những màn trình diễn thuyết phục, những lời kêu gọi trao chiếc ghế chính thức cho Carrick đang vang lên mạnh mẽ. Thắng trận derby Manchester rồi hạ gục đội đầu bảng Ngoại hạng Anh trên sân khách là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Carrick yêu Man Utd, hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ và có sự kết nối sâu sắc với người hâm mộ - như những gì ông tuyên bố sau trận thắng Arsenal vừa qua.

HLV Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Gia đình Carrick là những fan Man Utd đích thực. Chuyện kể rằng ông từng phải nhắc nhở con trai nhỏ chọn những từ ngữ lễ độ hơn trong lúc cậu bé say sưa ngân nga một bài hát nổi tiếng về huyền thoại George Best.

Sau trận thắng Arsenal, khi họp báo sau trận, Carrick vui vẻ chia sẻ rằng hai đứa con của ông cũng đã có mặt ở khu khán đài dành cho đội khách tại Emirates. Cả hai cùng hòa vào những tiếng reo hò không thể kiềm chế của đám đông hơn 3.000 CĐV Man Utd, thời điểm Matheus Cunha ghi bàn thắng ấn định, và sau đó tiếp tục vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Người hâm mộ Man Utd nên trân quý cảm giác đội bóng được dẫn dắt bởi một người thực sự quan tâm, thấu hiểu và có khả năng dẫn lối họ tiến lên trong phần còn lại của mùa giải. Đến tháng 6 tới, ban lãnh đạo có thể ngồi lại với Carrick để quyết định về một tương lai lâu dài.

Hiện tại, không có gì phải vội. Nếu Carrick có thể đưa Man Utd chen chân vào nhóm dự Champions League cuối mùa, ông không những giúp ghế nóng ở Old Trafford trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà cầm quân hàng đầu, mà còn tự tạo ra lợi thế thuyết phục cho chính bản thân ở vị trí ứng viên.

Hoàng Thông (theo Henry Winter)