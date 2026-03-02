Phim kinh dị 'Sinners' thắng giải tiền Oscar

MỹPhim về ma cà rồng "Sinner" thắng hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc ở Actors Awards 2026 (tên cũ là SAG Awards), giải tiền Oscar quan trọng nhất.

Tối 1/3 giờ địa phương (sáng 2/3 giờ Hà Nội) tại hội trường Shrine Auditorium (Los Angeles), tác phẩm được vinh danh ở hạng mục cao nhất cho phim điện ảnh.

Nhà làm phim Sinners - Ryan Coogler - tạo dấu mốc mới khi trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử có hai bộ phim giành giải Dàn diễn viên xuất sắc, sau chiến thắng với Black Panther năm 2018. Ngôi sao của phim - tài tử Michael B. Jordan - thắng Nam diễn viên chính xuất sắc.

Tài tử Michael B. Jordan trên thảm đỏ Actors Awards 2026. Ảnh: AFP

Phim lấy bối cảnh năm 1932, anh em song sinh Smoke và Stack trở về quê nhà Clarksdale tại vùng Mississippi sau thời gian làm ăn ở Chicago. Họ mở quán rượu và tập hợp một số người quen để kịp khai trương trong đêm. Song kế hoạch của nhóm bị đe dọa bởi đoàn ma cà rồng hút máu người.

Điểm độc đáo của Sinners là dùng truyền thuyết ma cà rồng ẩn dụ cho nạn phân biệt chủng tộc và sự chiếm đoạt văn hóa. Nhà làm phim pha trộn nhiều thể loại như chính kịch, lịch sử, kinh dị và hành động dưới nền âm nhạc dân gian đầu thế kỷ 20. Với lối kể chuyện tuyến tính, Coogler tập trung xây dựng thế giới nhân vật nửa đầu phim, phản ánh nhiều vấn đề xã hội giai đoạn này.

Michael B. Jordan ghi điểm với màn hóa thân thành cặp song sinh. Trong vai anh cả Smoke, nam diễn viên thể hiện sự điềm tĩnh và thận trọng, đối lập Stack phóng khoáng, liều lĩnh và dễ sa vào cám dỗ. Khi Stack trở thành ma cà rồng và tấn công anh trai, diễn viên bộc lộ tâm lý phức tạp của Smoke trước quyết định kết liễu em mình.

Trên sân khấu, Michael cho biết: "Tôi vô cùng vinh dự và may mắn khi được đề cử cùng hạng mục với những người tôi yêu quý. Tôi cảm kích những đóng góp của họ cho nghề diễn. Trải nghiệm này thật tuyệt vời. Cảm ơn vì đã chào đón tôi và khiến tôi cảm thấy được trân trọng".

Ca khúc 'I Lied to You' trong phim 'Sinners' Ca khúc "I Lied to You" trong phim "Sinners". Video: Warner Bros.

Năm nay, năm đề cử Dàn diễn viên xuất sắc - Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another và Sinners - đều góp mặt ở hạng mục Phim hay nhất Oscar 2026. Ở các hạng mục khác của thể loại điện ảnh, Jessie Buckley nối dài chuỗi thành tích trong mùa giải năm nay khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai trong Hamnet. Trước đó, cô thắng BAFTA, Quả Cầu Vàng và Critics' Choice Awards.

Sean Penn được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai Đại tá Stephen J. Lockjaw trong One Battle After Another, còn Amy Madigan thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai dì Gladys ở phim kinh dị Weapons. Những chiến thắng này tiếp tục củng cố vị thế ứng viên hàng đầu của họ trước thềm Oscar.

Một trong những giây phút đáng nhớ nhất thuộc về Catherine O'Hara, người được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài cho vai Patty Leigh trong series The Studio. Đồng thời, bà và các bạn diễn thắng giải Dàn diễn viên xuất sắc.

Trailer 'The Studio' Trailer phần một "The Studio", Catherine O'Hara xuất hiện từ giây thứ 15. Video: Apple TV+

Hôm 30/1, Catherine qua đời ở tuổi 72 sau thời gian lâm bệnh. Bạn diễn của bà, Seth Rogen - thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc - thay mặt bà nhận giải. Trong bài phát biểu, Seth gọi minh tinh là nghệ sĩ thiên tài, luôn tận tâm với công việc. Ông tiết lộ mỗi tối trước ngày quay, bà thường gửi email đề xuất chỉnh sửa cảnh quay. Những thay đổi đó giúp nhân vật và bộ phim trở nên tốt hơn.

Seth Rogen nói: "Nếu ai chưa biết đến sự nghiệp của bà, hãy cho họ xem cảnh Catherine O'Hara nhảy múa trong Beetlejuice, cảnh bà bị đau đầu gối trong Best in Show nhưng vẫn tiếp tục diễn xuất một cách tuyệt vời. Chúng ta thật may mắn khi được sống trong thế giới mà Catherine đã hào phóng chia sẻ tài năng của bà với tất cả".

Tài tử Harrison Ford - ngôi sao của loạt bom tấn Star Wars và Indiana Jones - được trao giải Thành tựu trọn đời, ghi nhận những đóng góp và ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo Variety, buổi lễ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, sau khi Mỹ - Israel không kích Iran. Trước giờ khai mạc, Giám đốc điều hành SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland gửi thông điệp mong muốn hòa bình, đồng thời tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (Actors Awards) tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại cầm mặt nạ bi kịch. Tổ chức từ năm 1995, SAG Awards được xem là một trong những giải quan trọng bậc nhất tại Hollywood trước thềm Oscar. Năm ngoái, dàn sao Conclave đoạt giải quan trọng ở hạng mục điện ảnh.

Dù không có giải cho phim hay nhất, hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc có thể giúp dự đoán tác phẩm chiến thắng Phim xuất sắc Oscar. Từ khi SAG giới thiệu hạng mục này vào năm 1995, chỉ có bốn phim giành giải Oscar mà không được đề cử dàn diễn viên của SAG gồm Braveheart (1995), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Nomadland (2020).

Lễ trao giải năm nay phát trực tiếp trên nền tảng Netflix, Kristen Bell dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp. Tuần trước, dịch vụ phát trực tuyến này gây chú ý sau khi rút khỏi cuộc đấu giá với Paramount Skydance để giành quyền sở hữu Warner Bros. Discovery, công ty đứng sau các bộ phim The Pitt và Sinners.

Cát Tiên (theo Variety)