Metro Bến Thành - Suối Tiên dừng bán vé giấy ở 4 nhà ga

TP HCMTuyến tàu điện dừng bán vé giấy tại ga Nhà hát thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long từ 15/9, nhằm giảm thời gian chờ, hạn chế dùng tiền mặt.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1), hành khách khi mua vé tại các nhà ga trên có thể sử dụng các hình thức khác, như: máy bán vé tự động/kiosk, trên ứng dụng HCMC Metro HURC, Miniapp Metro trên MoMo. Ngoài ra, khách có thể thanh toán trực tiếp tại cổng soát bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc căn cước công dân gắn chip.

Việc dừng bán vé giấy tại quầy ở 4 nhà ga này được đơn vị thí điểm nhằm thúc đẩy khách thanh toán không tiền mặt và giảm thời gian chờ. Thời gian đầu áp dụng, HURC1 sẽ tăng cường nhân viên tại các nhà ga để hướng dẫn, hỗ trợ khách.

Khách chờ lên tàu tại ga trên cao Bình Thái. Ảnh: Quỳnh Trần

Metro Bến Thành - Suối Tiên có 14 nhà ga, gồm ba ga ngầm, 11 ga trên cao. Ngoài 4 ga thí điểm dừng bán vé giấy, các ga còn lại vẫn áp dụng 8 hình thức mua vé và thanh toán.

Hành khách có thể mua vé tại máy tự động (TVM), trả bằng tiền mặt và nhận thẻ để quét qua cổng, hoặc thanh toán trực tiếp bằng thẻ Mastercard, Visa, Napas. Người dùng cũng có thể dùng thiết bị di động liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé.

Ngoài ra, khách có thể sử dụng căn cước công dân (khách thuộc diện được ưu tiên) hoặc vé tháng đã liên kết căn cước công dân trên ứng dụng HCMC Metro HURC để thanh toán.

Một số lựa chọn khác như: mua vé tại quầy bằng tiền mặt hoặc thẻ qua máy POS để nhận mã QR; mua vé tại kiosk rồi thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để nhận mã QR; thanh toán trực tiếp bằng ví điện tử và quét mã QR tại cổng; hoặc mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC và sử dụng mã QR để đi tàu.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, Metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông, đưa vào khai thác cuối năm 2024. Hiện tuyến metro hoạt động từ 5h đến 22h mỗi ngày, số lượt tàu và giãn cách mỗi chuyến có thể được điều chỉnh linh hoạt phục vụ nhu cầu thực tế, nhất là cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Giang Anh