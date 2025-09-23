Mark Zuckerberg: 'Phí vài trăm tỷ USD còn hơn chậm chân'

Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết đang bỏ ra số tiền khổng lồ để đảm bảo công ty không bỏ lỡ thời cơ phát triển siêu trí tuệ nhân tạo.

Trong podcast Access, Mark Zuckerberg nhận định bong bóng AI rất có thể sẽ xảy ra. Ông chỉ ra những bong bóng trong quá khứ như đường sắt và dot-com, hai ví dụ điển hình về việc xây dựng cơ sở hạ tầng quá mức dẫn đến thị trường chứng khoán sụp đổ.

Ở thời kỳ bong bóng dot-com, các nhà đầu tư rót tiền vào loạt startup công nghệ với kỳ vọng phi thực tế do cơn sốt Internet thúc đẩy. Đầu những năm 2000, khi kết quả không như mong đợi, các cổ phiếu liên quan đến dot-com đã mất hơn 5 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường. Zuckerberg cho rằng bong bóng xảy ra do doanh nghiệp gánh quá nhiều nợ, yếu tố kinh tế vĩ mô, nhu cầu sản phẩm suy giảm, khiến doanh nghiệp phá sản và bỏ lại những tài sản giá trị.

Mark Zuckerberg giới thiệu kính Ray-Ban Display và vòng tay mới tại hội nghị Meta Connect 2025 ở Menlo Park, California. Ảnh: Meta

Sam Altman, CEO OpenAI, cũng cảnh báo sự bùng nổ AI đang bộc lộ nhiều dấu hiệu của bong bóng. Nói với The Verge tháng trước, ông cho rằng AI mang tính đột phá, nhưng bị sự phấn khích phi lý bao phủ. Ông cũng cảnh báo "cơn sốt đổ tiền vào mọi thứ gắn mác AI" có thể dẫn đến định giá bị thổi phồng và rủi ro cho nhiều người.

Nhưng với Meta, Zuckerberg cho rằng do dự là rủi ro lớn hơn. "Nếu chi tiêu sai vài trăm tỷ USD, chắc chắn rất đáng tiếc", ông nói. "Nhưng theo tôi, rủi ro ở chiều ngược lại thực chất còn cao hơn".

Zuckerberg cho biết, nếu một công ty phát triển quá chậm và siêu trí tuệ nhân tạo ra đời sớm hơn dự kiến, công ty đó sẽ mất vị thế trong công nghệ mà theo ông sẽ trở nên quan trọng nhất, giúp tạo ra những sản phẩm, sự đột phá và giá trị mới nhất trong lịch sử. Ông nói thêm: "Rủi ro, ít nhất là với một công ty như Meta, có lẽ là không đủ quyết liệt thay vì quá quyết liệt".

Meta đang chi tiêu mạnh tay cho cơ sở hạ tầng AI. Đầu tháng 9, Zuckerberg cho biết sẽ chi ít nhất 600 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng tại Mỹ đến năm 2028. Susan Li, Giám đốc tài chính của Meta, sau đó làm rõ con số này bao gồm toàn bộ việc xây trung tâm dữ liệu và mọi khoản đầu tư hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại Mỹ, trong đó có tuyển dụng nhân viên mới.

"Chúng tôi không có nguy cơ đóng cửa", Zuckerberg nói trên podcast. Ông cho biết, Meta đang chuẩn bị cho siêu trí tuệ bằng cách tập trung nhân tài ưu tú vào một phòng thí nghiệm nhỏ gọn, không áp đặt thời hạn từ trên xuống, phản ánh bản chất nghiên cứu chuyên sâu của AI tiên tiến. Công ty cũng đang biến "sức mạnh tính toán trên mỗi nhà nghiên cứu" thành lợi thế cạnh tranh, chi tiêu cho GPU và cơ sở hạ tầng cần thiết nhiều hơn các đối thủ.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Fortune)