Meta tiếp tục lôi kéo các nhà sáng lập startup AI

Startup Thinking Machines Lab xác nhận nhà đồng sáng lập Andrew Tulloch đã rời công ty để quay về công ty cũ Meta.

"Andrew Tulloch quyết định theo đuổi một con đường khác với lý do cá nhân", phát ngôn viên của Thinking Machines Lab cho biết, thêm rằng những đóng góp của Tulloch là nền tảng đưa công ty đến vị thế hôm nay.

Andrew Tulloch, nhà đồng sáng lập startup Thinking Machines Lab. Ảnh: News.com.au

Tulloch là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực AI, từng làm tại Meta 11 năm. Ông rời đi năm 2023 để gia nhập OpenAI, sau đó lập Thinking Machines Lab cùng với cựu CTO Mira Murati đầu năm nay.

Theo Economic Times, Thinking Machines Lab là startup AI hoạt động vì lợi ích cộng đồng, hướng đến xây dựng hệ thống AI đa năng, dễ tiếp cận và có đạo đức. Công ty có khoảng 30 kỹ sư và nhà nghiên cứu, gần 2/3 trong số đó là cựu nhân viên OpenAI.

Hồi tháng 8, WSJ đưa tin Mark Zuckerberg, CEO Meta, đề nghị mua lại Thinking Machines Lab. Dù thất bại, Zuckerberg cố gắng chiêu mộ Tulloch bằng gói đãi ngộ được cho là 1,5 tỷ USD trong ít nhất 6 năm. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Meta khi đó cho biết thông tin này không chính xác.

Những tháng qua, Meta nỗ lực thu hút nhân tài AI. Tháng 6, công ty chi 14,3 tỷ USD mua 49% cổ phần của Scale AI và chiêu mộ thành công nhà sáng lập kiêm CEO Alexandr Wang. Họ cũng chi mạnh để lôi kéo Nat Friedman - cựu CEO GitHub, Daniel Gross - nhà đồng sáng lập Safe Superintelligence và nhiều nhà nghiên cứu từ OpenAI, DeepMind, Anthropic.

Báo cáo tháng 8 của SignalFire, tập trung chủ yếu vào nhân tài kỹ thuật, cho thấy Meta đã ráo riết tuyển dụng với tốc độ gấp đôi so với tốc độ nhân tài rời đi. Zuckerberg được cho là đã tuyển dụng ít nhất 18 nhà nghiên cứu từ OpenAI, đồng thời cố gắng giành lại những người để mất trước đó như cựu giám đốc kỹ thuật cấp cao Joel Pobar và kỹ sư nghiên cứu Anton Bakhtin, từng chuyển đến Anthropic năm 2023.

Trong nỗ lực thu hút nhân tài, Zuckerberg tung ra những mức đãi ngộ khổng lồ. Theo WSJ, có ít nhất hai lần CEO Meta đưa ra gói lương trị giá hơn một tỷ USD, trả trong nhiều năm.

Thu Thảo (Theo WSJ, Tech Crunch)