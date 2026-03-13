Meta bắt đầu sản xuất hàng loạt chip AI riêng

Meta cho biết đang trong lộ trình sản xuất bốn chip AI tự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cho trung tâm dữ liệu và hạn chế phụ thuộc.

"Nhu cầu suy luận AI đang thực sự bùng nổ, và đó là điều chúng tôi tập trung mạnh mẽ", Yee Jiun Song, Phó chủ tịch kỹ thuật của Meta, viết trên blog ngày 12/3.

Theo Reuters, tương tự các công ty công nghệ lớn như Alphabet hay Microsoft, thời gian qua, Meta đã chi nhiều tiền để xây dựng một đội ngũ có khả năng thiết kế chip nội bộ, bên cạnh giải pháp từ đối tác như Nvidia hay AMD. Tuy nhiên, công ty ưu tiên chip tự phát triển hơn, do chúng được thiết kế để xử lý các loại dữ liệu cụ thể mà Meta yêu cầu, qua đó sử dụng ít năng lượng và tiết kiệm chi phí.

Loạt chip AI mà Meta đưa vào lộ trình sản xuất là một phần của chương trình Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Sau khi thử nghiệm hai mẫu MTIA 100 và MTIA 200 (trước gọi là MTIA 1 và MTIA 2i), công ty hiện tập trung vào bốn mẫu MTIA 300, MTIA 400, MTIA 450 và MTIA 500. Trong đó, MTIA 300 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong khi những mẫu tiếp theo sẽ đi theo lộ trình 6 tháng.

Chip AI MTIA 400 của Meta. Ảnh: Meta

MTIA 300 ban đầu được tối ưu hóa cho các mô hình hỗ trợ tác vụ nghiên cứu và phát triển (R&R), cũng như đóng vai trò tạo nền tảng vững chắc cho những thế hệ chip tiếp theo. Chip này hiện chủ yếu huấn luyện R&R cũng như các thuật toán xếp hạng và đề xuất nội dung cho hàng trăm triệu người dùng trên loạt nền tảng như Facebook và Instagram mỗi ngày.

MTIA 400 là bản nâng cấp của MTIA 300 nhằm hỗ trợ tốt hơn cho AI tạo sinh, đồng thời vẫn duy trì khả năng liên quan đến R&R. Với khả năng mở rộng miền (domain) lên đến 72 bộ tăng tốc (accelerator), MTIA 400 được đánh giá mang lại hiệu năng cao và "có thể cạnh tranh với các sản phẩm thương mại hàng đầu hiện nay". Meta cho biết đã hoàn tất thử nghiệm chip này và đang trong quá trình triển khai tại các trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, MTIA 450 có vai trò "tối ưu hóa đặc biệt" cho suy luận AI tạo sinh. Do băng thông của bộ nhớ băng thông cao (HBM) là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất suy luận, công ty tăng gấp đôi băng thông HBM so với MTIA 400, qua đó đạt hiệu suất "vượt trội hơn nhiều so với các sản phẩm thương mại hàng đầu hiện có". MTIA 450 dự kiến được sản xuất hàng loạt và được triển khai rộng rãi đầu 2027.

MTIA 500 vẫn tập trung vào suy luận AI nhưng được tăng băng thông HBM thêm 50% so với MTIA 450, đi kèm loạt cải tiến đối với tiến trình phân tích các kiểu dữ liệu có độ chính xác thấp. MTIA 500 dự kiến triển khai rộng rãi nửa sau vào 2027.

Để phát triển loạt chip mới, Meta hợp tác với Broadcom trong thiết kế, ứng dụng nền tảng kiến trúc RISC-V mã nguồn mở. Toàn bộ chip này sẽ do TSMC sản xuất.

Theo Wired, lộ trình tung ra loạt chip mới của Meta "nhanh chóng và bất thường" nếu chiếu theo hầu hết tiêu chuẩn của ngành công nghiệp chip, cũng như chưa từng có đối với một công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội vốn không tự sản xuất cơ sở hạ tầng điện toán vật lý. Tuy nhiên, việc chủ động về chip giúp công ty ứng dụng vào các hệ thống của mình nhanh và hiệu quả hơn.

"Thay vì đặt cược và chờ đợi trong một thời gian dài, chúng tôi chủ động áp dụng phương pháp lặp đi lặp lại. Mỗi thế hệ MTIA đều được xây dựng dựa trên thế hệ trước, sử dụng các chiplet module kết hợp những hiểu biết mới nhất về khối lượng công việc AI cùng các công nghệ phần cứng mạnh nhất hiện có", Song cho biết.

Việc Meta sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, loạt khó khăn đang chờ đợi công ty của Mark Zuckerberg phía trước, do việc tạo chip tùy chỉnh vẫn tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật. Thực tế, công ty thời gian qua vẫn mua chip AI rầm rộ khi chi hàng chục tỷ USD cho Nvidia và AMD, cũng như ký một thỏa thuận thuê chip do Google sản xuất.

Năm nay, Meta dự kiến chi tiêu vốn 115-135 tỷ USD, phần lớn khoản đầu tư dành cho phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu.

Thùy Dương (theo Reuters, Wired)