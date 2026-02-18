Meta mua hàng triệu chip của Nvidia

Meta sẽ sử dụng hàng triệu chip Nvidia trong các trung tâm dữ liệu AI của mình theo thỏa thuận mới kéo dài nhiều năm.

Mark Zuckerberg, CEO Meta, công bố thỏa thuận mới hôm 17/2, cho biết việc mở rộng quan hệ đối tác này tiếp tục thúc đẩy nỗ lực của công ty nhằm "mang siêu trí tuệ cá nhân đến cho mọi người trên thế giới". Thỏa thuận bao gồm các CPU độc lập mới và hệ thống Vera Rubin thế hệ tiếp theo của Nvidia.

Meta đã sử dụng chip của Nvidia ít nhất một thập kỷ qua, nhưng thỏa thuận hôm 17/2 đánh dấu quan hệ đối tác công nghệ sâu rộng hơn nhiều giữa hai ông lớn của Thung lũng Silicon. Một điểm đáng chú ý là Meta trở thành công ty đầu tiên triển khai CPU Grace của Nvidia dưới dạng chip độc lập trong trung tâm dữ liệu thay vì tích hợp cùng GPU trong máy chủ.

"Chúng thực sự được thiết kế để chạy những tác vụ suy luận và công việc tác nhân như một phần bổ trợ cho giá đỡ máy chủ Grace Blackwell/Vera Rubin. Việc Meta triển khai ở quy mô lớn là sự khẳng định cho chiến lược 'từ A đến Z' mà Nvidia đang theo đuổi trên cả hai nhóm hạ tầng CPU và GPU", nhà phân tích chip Ben Bajarin từ công ty nghiên cứu Creative Strategies cho biết.

Logo công ty Meta và Nvidia. Ảnh: Nvidia

Theo Ian Buck, phụ trách mảng điện toán siêu quy mô và hiệu năng cao của Nvidia, CPU Grace đã chứng minh chúng có thể giảm 50% lượng điện tiêu thụ cho một số tác vụ phổ biến như chạy cơ sở dữ liệu, và thế hệ tiếp theo, Vera, thậm chí còn đạt được nhiều cải tiến hơn. Meta dự kiến triển khai CPU Vera thế hệ tiếp theo vào năm 2027.

Các điều khoản tài chính của thỏa thuận mới không được tiết lộ, nhưng Bajarin cho rằng trị giá lên đến hàng chục tỷ USD. Ông nói: "Chúng tôi dự đoán một phần đáng kể chi tiêu vốn của Meta sẽ dành cho việc xây dựng hạ tầng với chip Nvidia".

Thỏa thuận mới là một phần trong cam kết tổng thể của Meta nhằm chi 600 tỷ USD tại Mỹ đến năm 2028 cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng cần thiết. Hồi tháng 1, Meta thông báo kế hoạch chi tới 135 tỷ USD cho AI năm nay. Gã khổng lồ công nghệ đang có kế hoạch xây dựng 30 trung tâm dữ liệu, trong đó 26 trung tâm sẽ đặt tại Mỹ. Hai trung tâm dữ liệu AI lớn nhất đang thi công gồm Prometheus công suất 1 GW ở New Albany, bang Ohio, và Hyperion công suất 5 GW ở Richland Parish, bang Louisiana.

Thu Thảo (Theo Reuters, CNBC)