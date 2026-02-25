Meta chi hàng chục tỷ USD mua chip AI của AMD

Meta thông báo đạt thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD kéo dài nhiều năm với AMD, bao gồm việc mua GPU và CPU.

Theo thỏa thuận công bố ngày 24/2, trong vòng 5 năm tới, Meta sẽ mua số lượng GPU MI450 của AMD đủ để vận hành các trung tâm dữ liệu với công suất đến 6 GW - tương đương lượng điện 5 triệu hộ gia đình Mỹ tiêu thụ một năm. AMD cũng đồng ý cấp cho Meta quyền mua đến 160 triệu cổ phiếu, bằng khoảng 10% cổ phần công ty, với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu, nếu đạt được một số cột mốc nhất định.

Lisa Su, CEO AMD, cho biết Meta sẽ nhận đợt cổ phiếu AMD đầu tiên vào nửa cuối năm, khi GW chip đầu tiên được bàn giao. "Theo khía cạnh nào đó, Meta đang đặt cược vào AMD, chúng tôi cũng tạo cơ hội cho Meta tham gia hưởng lợi nếu cổ đông AMD đạt kết quả tốt", bà Su nói. "Về mặt tài chính, mỗi GW điện toán trị giá hàng chục tỷ USD".

Theo Reuters và Guardian, thỏa thuận giữa hai bên trị giá 60 tỷ USD, trong khi WSJ đề cập con số hơn 100 tỷ USD.

Ngoài các GPU hàng đầu của AMD, Meta cũng sẽ mua CPU, bao gồm cả phiên bản tùy chỉnh theo nhu cầu. Theo bà Su, CPU tùy chỉnh được thiết kế để mang lại hiệu năng mạnh mẽ trong khi vẫn giữ mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất có thể.

"Thị trường CPU đang bùng nổ với nhu cầu rất lớn, chủ yếu nhờ triển khai cơ sở hạ tầng AI khi khả năng suy luận được mở rộng trong bối cảnh tác nhân AI phát triển, và danh mục sản phẩm của chúng tôi đang ở vị thế cực kỳ thuận lợi", CEO AMD nói trong cuộc họp với các nhà đầu tư hôm 24/2.

Logo công ty mạng xã hội Meta và nhà sản xuất chip AMD. Ảnh: Meta

Mark Zuckerberg, CEO Meta, kỳ vọng AMD là đối tác quan trọng trong nhiều năm tới và coi sự hợp tác giữa hai bên là bước tiến lớn giúp đa dạng hóa năng lực điện toán, hướng tới siêu trí tuệ cá nhân - hệ thống AI được thiết kế để hiểu rõ và hỗ trợ đắc lực các cá nhân trong cuộc sống hàng ngày.

Tháng trước, Meta thông báo kế hoạch chi 135 tỷ USD cho AI năm nay, đồng thời xây dựng 30 trung tâm dữ liệu, trong đó 26 trung tâm sẽ đặt tại Mỹ thời gian tới.

Meta vốn là một trong những khách hàng mua chip AI lớn nhất của AMD. Thỏa thuận mới được công bố một tuần sau khi Meta cam kết sử dụng hàng triệu chip Nvidia cho kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo. Santosh Janardhan, người đứng đầu bộ phận phụ trách hạ tầng của Meta, giải thích: "Chúng tôi không nghĩ một giải pháp chip duy nhất sẽ đáp ứng toàn bộ khối lượng công việc. Có chỗ cho Nvidia, AMD và cả chip tùy chỉnh của chúng tôi. Chúng tôi cần cả ba".

Thu Thảo (Theo CNBC, Reuters, TechCrunch)